“El sicario dejó de dispararme porque pensó que había muerto”: habla periodista baleado en Guaviare y revela dato preocupante de la UNP

Le cuesta recordar los momentos trágicos de este sábado, 5 de julio, cuando un hombre con capucha que escondía su rostro lo abordó cuando salía de su casa en San José del Guaviare y, sin mediar palabra, empezó a dispararle. Buscaba su muerte, lo tiene claro.

El periodista radial Gustavo Chica, cuya emisora hace parte de Prisa y Caracol Radio, habló con SEMANA y entregó un relato desgarrador de lo sucedido. “Estoy vivo de milagro”, repitió insistentemente.

“Cuando salía de mi casa sentí el primer disparo y me arrojé desde mi moticicleta rápidamente al piso. Y él me seguía disparando. Como pude, me protegía con mis manos, las puse siempre sobre mi cabeza e intentaba moverme rápidamente. Le gritaba con impotencia: ‘No, no’. Lo gritaba duro”, narró.

Ana Milena Torres, la esposa del periodista, se abalanzó sobre él e intentó protegerlo de los disparos con su cuerpo, por lo que recibió un balazo en el cuello.

El periodista Gustavo Chica. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube Guaviare Estéreo

“No le quitaba la mirada al sicario. Todo ocurrió en cuestión de segundos, en instantes. Veía los destellos, las chispas de las balas cuando salían de su arma. No le perdía la vista a ese hombre, yo lo miraba mientras disparaba”, detalló.

“El sicario, después de propinarme los disparos, se marchó caminando, mientras yo me quedé quieto, inmóvil, y cuando él dobló la cuadra, me levanté como pude y empecé a gritar: ‘¡Auxilio, auxilio!’. Uno de los vecinos, en una motocicleta y acompañado de otra persona, me trasladaron herido hasta el hospital”, informó Chica.

El periodista Gustavo Chica resultó herido tras ser atacado con arma de fuego cuando estaba con su esposa en una calle de la capital del Guaviare. | Foto: Suministrada

Chica no descarta que el atacante haya decidido irse porque pensó que él estaba muerto. “Algo me blindaba. Un coronel de la Policía que me visitó en el hospital me dijo: ‘Gustavo, usted con esos impactos está vivo de milagro’. Y el cirujano de la Fundación Santa Fe coincidió con él”, expresó.

Recibió tres tiros: uno en el hombro que le perforó el húmero, otro que quedó alojado cerca de la tráquea y el tórax, y uno más, cerca de la columna vertebral.

Capturado por atacar a bala al periodista Gustavo Chica en Guaviare. | Foto: Fiscalía General de la Nación.

SEMANA le preguntó si había recibido apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y respondió que este martes, 8 de julio, lo llamaron y le ofrecieron un auxilio temporal. “Tengo una camioneta y un esquema de protección pequeño”, dijo.

Chica le contó a este medio que solicitó en marzo de 2025 un nuevo estudio de seguridad a la UNP para que se analizaran algunas amenazas que él estaba recibiendo de grupos armados.

“Ya había hecho advertencia, pero en abril de 2025 la Unidad Nacional de Protección le informó a la Defensoría del Pueblo que yo estaba bien, que yo tenía esquema y que era suficiente”, afirmó.

El periodista se quedó confiado con la información de la UNP. “Y pues mire, pasaron las cosas. No se pudo prevenir”.

El sicario —según le han informado las autoridades— llegó hasta San José del Guaviare desde Villavicencio. “Me estuvo haciendo seguimiento, midió mis pasos, mis recorridos, mi rutina”, explicó Chica.

Le iban a pagar dos millones a quien ejecutó la acción. “Le dieron cien mil pesos el día en que lo contactaron y que le darían el resto apenas ejecutara la acción”, contó basado en información que le entregó la Policía.

Gustavo Chica no sabe si seguirá viviendo en San José del Guaviare. “Por ahora, estoy cuidándome y pensando en mi salud. Tengo temor. No he podido ni dormir. Pienso y me planteó varias preguntas”, manifestó.