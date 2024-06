Erasmo Zuleta denunció ante la Fiscalía un posible caso de corrupción en la Secretaría de Educación de Córdoba

A finales del mes de mayo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, alertó por un presunto caso de corrupción en la Secretaría de Educación del departamento y por eso acudió a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a fondo la información encontrada. Aunque en ese momento no dio mayores detalles, ya reveló información concreta sobre lo que está pasando.

En un comunicado de la Gobernación de Córdoba se amplió la información y se reveló que la persona que denunció supo lo que estaba pasando porque en la Entidad Promotora de Salud (EPS) le informaron que estaba afiliado al Magisterio, pero él no era docente.

Estos recursos de la Gobernación de Córdoba tienen como objetivo ser destinados para el pago de nómina y demás prestaciones de docentes del sector público, que se encuentran debidamente registrados y realmente prestan sus servicios en las distintas instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento”.

Aunque la Gobernación de Córdoba ya tiene información sobre algunas personas que estarían detrás de este ilícito, decidió no revelar los nombres para no entorpecer las investigaciones y que sea la Fiscalía la que determine si dichos funcionarios participaron o no del detrimento.