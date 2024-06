Esta fue la respuesta de Andrés Sarabia a las denuncias de SEMANA sobre su influencia en los contratos del Gobierno

“No tengo, ni he tenido, ninguna red de tráfico de influencias o contratación con el Gobierno” , aseguró Andrés Sarabia en respuesta a un cuestionario de 12 preguntas enviado por SEMANA . El hermano de Laura Sarabia no respondió una a una a las preguntas enviadas por este medio.

“Soy administrador de empresas y estuve vinculado desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023 con la UTL del congresista Santiago Osorio, en la Cámara de Representantes. Durante mi trabajo allí, tuve reuniones sobre temas legislativos con diferentes congresistas, pero jamás me reuní para asuntos ajenos a mis funciones” , agregó en sus respuestas.

“Desde mi retiro de la UTL, brindo asesorías al sector privado y no he tenido reuniones ni he realizado gestión alguna ante entidades o funcionarios del Gobierno”, se defendió Andrés Sarabia.