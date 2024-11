Exclusivo: se destapa funcionario de Presidencia, reveló que en el empalme con el gobierno Duque no se habló del ‘software’ Pegasus

Ahora trascendió una información clave sobre toda la trama de Pegasus. En ese sentido, un funcionario de la Presidencia de la República se destapó y confirmó a SEMANA que en el empalme entre el gobierno del expresidente Iván Duque con el entrante de Gustavo Petro, no se habló sobre la existencia del software .

Cabe reseñar, que las versiones divulgadas desde la Casa Blanca, señalaron que el exmandatario Iván Duque no tenía conocimiento de la adquisición de Pegasus.

“Sí, en efecto hay una serie de versiones que están surgiendo en los últimos días sobre que cuando con Alberto Casanova Guzmán fuimos a recibir la Dirección Nacional de Inteligencia, no se nos mencionó el tema de Pegasus, es una versión falsa, es una afirmación que carece de total validez, que no tiene ningún sustento y que considero yo que esto busca es como desviar la verdad de lo que es Pegasus y todo el entorno que rodea este software ”, expresó a SEMANA .

Además, reveló detalles desconocidos sobre las reuniones de empalme: “Cuando estuvimos en la Dirección Nacional de Inteligencia yo estuve en la primera reunión de empalme con Alberto Casanova y allí en la mesa de trabajo estuvo el almirante Rodolfo Amaya Kergelen, quien era el director en ese momento ya saliente y la subdirectora, la coronel Betsy Bustos de la Policía Nacional. Ellos ya estaban de salida de la entidad y la coronel y el almirante, pues pueden dar fe de que esto no es así, no es cierto, curiosamente la coronel y el almirante fueron funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, el almirante fue el jefe de casa militar y la coronel fue la edecán del expresidente Álvaro Uribe ”.

“Es importante conocer esas versiones porque eso indicaría entonces que en el gobierno Duque sí se adquirió Pegasus, según esas versiones, y no se nos informó en el empalme, es como el llamado que hago en mi calidad de jefe de tecnología a la Presidencia”, insistió René Guarín.

Frente a la información que Pegasus se compró con dineros “estadounidenses” dijo de manera directa: “Bueno es importante encontrar que baches de información y ausencia de verdad hay en esto, porque si hay gente que está difundiendo la versión de que en la DNI se conocía al momento del inicio del gobierno de Petro de la existencia de ese software, quienes tienen que hablar eran los directivos de allí: el almirante Amaya, ex jefe de casa militar del presidente Uribe, y la coronel Bustos, que en su momento fue la edecán del expresidente Uribe”.

“Estados Unidos tendrá que dar unas explicaciones al gobierno colombiano obviamente sobre cómo operó ese software , qué backup tiene de esa información, cuáles registros hay, cómo hay garantía de que ese software no sigue operando ni sigue instalado ni está funcionando”, anotó René Guarín.

Sumado a ello, que por ahora no se ha encontrado “absolutamente nada” relacionado con el software Pegasus en la Casa de Nariño, luego de un barrido que se hizo: “Bueno nosotros tenemos una infraestructura interna suficientemente blindada con cuatro files y tenemos un producto de RADWAR que es para evitar ejecución del delito de ransomware de secuestro de información, y digamos que eso es lo interno del palacio, lo que nos corresponde por misionalidad en la oficina ”.

Y reconoció que la existencia de Pegasus la conoció luego de la alocución del presidente Petro:” Sí, en ese momento es que conocemos de la existencia de Pegasus cuando la UIAF entiendo le entrega un informe al presidente y el presidente lo lee en la alocución radiotelevisada. Definitivamente, para nosotros, o sea para mí puntualmente, está existiendo como una operación de lavarle la cara a Pegasus y es importante que eso no ocurra porque es un software malicioso, es un virus que captura la información y es un virus espía que actúa silenciosamente —por lo que hemos podido conocer— para espiar móviles celulares”.

“Claro, sin embargo, fíjense que el gobierno Duque ha sido insistente en que ellos no conocían del tema. Estados Unidos ha sido insistente en que no le contó al presidente, pero que se hizo en el marco de un acuerdo de cooperación. Colombia necesita saber con qué agencia de cooperación se operó esto, porque hasta el momento no lo sabemos. Es una verdad que nos debe Estados Unidos”, concluyó René Guarín director de Informática de la Presidencia y anterior integrante del empalme de Petro.