Exesposa de Petro habla en SEMANA de las ausencias del presidente: “Tiene todo su derecho a tomarse un descanso”

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, le salió al paso a las versiones que circulan en el entorno político por las largas ausencias del mandatario colombiano del escenario público y explicó las razones por las cuales los colombianos por varios días.

En una entrevista que concedió a SEMANA, Herrán habló de política y de su interés por llegar a la presidencia de la Colombia Humana, el partido político que llevó a Petro a la Presidencia de Colombia. Sin embargo, no dejó de contestar algunas preguntas sobre otros temas de la coyuntura nacional.

Al ser interrogada sobre el por qué, en algunas ocasiones, el mandatario se ausenta tanto, la respuesta de su exesposa fue contundente: “El presidente necesita descansar”. A eso le sumó un ejemplo que se vio cuando Iván Duque estuvo en la presidencia de Colombia.

“Cuando vimos a Iván Duque como senador tenía el cabello negro y en la presidencia le fue quedando blanco. Pensamos que era un montaje, pero la presidencia acaba, quita tiempo, sueño. Petro tiene todo su derecho a tomarse un descanso”, sentenció la exesposa de Petro.

Mary Luz Herrán junto a Gustavo Petro. | Foto: A.P.I

Sin embargo, al volvérsele a consultar sobre los largos periodos en los que el mandatario se ausenta, de dos, tres y hasta más días, Luz Mary Herrán señaló que Petro “tiene sus reuniones privadas, sus asuntos de Estado, que no tiene por qué difundirlos”.

Finalmente, manifestó de forma enfática: “Cuando él se ausenta es porque está en alguna cosa muy importante. Siempre estará en asuntos de Estado que, seguramente, tienen su nivel de reserva”.

Sobre Petro, Herrán también se refirió a cómo lo ve: “Es un hombre soñador, ama muchísimo a Colombia, a él como a mí nos duele la injusticia. La presidencia no es fácil, el país no se cambia en cuatro años. Nosotros somos Gobierno, pero no poder territorial”.

Sobre otro tema que ha sido controversial, como la reelección presidencial, la exesposa del jefe de Estado fue clara y aseguró que él no se quiere reelegir, pero que es el pueblo el que si quiere que Petro se mantenga en la presidencia de Colombia.

“Por fortuna no soy su esposa porque estaría muy celosa, pero hay mujeres que me declaran su amor por el presidente, algunas me dicen “amamos a Petro”. Yo, Mary Luz Herrán, no quisiera que Petro deje de ser nuestro presidente, él tiene que seguir siendo ese líder que el pueblo colombiano quiere”.

Mary Luz Herrán es la expareja y mamá de los dos primeros hijos de Gustavo Petro. | Foto: archivo

Insistió en que ella sí quiere que Gustavo Petro se mantenga otros cuatro años en el poder y considera que sí tienen el caudal político para conseguirlo. “Le sobra, hoy tiene mucho más caudal electoral que hace dos años”, señaló.

Además, indicó que no hay en este momento un líder político que pueda llegar a reemplazarlo. “Yo, realmente, no he visto a nadie, me pongo a pensar y no hay nadie que le dé a los tobillos hoy a Petro. Él es un monstruo político, no lo hay ni en la derecha ni en la izquierda”, dijo.

Frente a las diferentes apuestas como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda o el mismo Daniel Quintero, Herrán fue clara. “María José es buena, está en un proceso de formación interesante. La observo con buenos ojos, pero no la veo para 2026″, manifestó.