“Expropiación indirecta vía impuestos”: dura crítica de Vargas Lleras a la reforma tributaria de Petro

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a través de su columna de opinión en el diario El Tiempo, aprovechó para dar otro punto de vista sobre el cual no está de acuerdo con la reforma tributaria presentada por el presidente Petro. Esta vez, el político aprovechó para cuestionar a cerca de las consecuencias que tendría esta normativa en las personas naturales.

Refiriéndose al impuesto de la renta, que de ser aprobado el proyecto deberían pagarlo todas aquellas personas que tengan ingresos mayores a 10 millones de pesos mensuales, Vargas lleras resaltó que esta medida iba a perjudicar a quienes “siempre llevaban la peor parte”, dirigiéndose a la los “asalariados con ingresos medios y altos”.

A reglón seguido, el exvicepresidente afirmó que el impuesto a la renta aumentaría por las “reducciones o eliminaciones de los beneficios” que hasta el momento existen para ciertas personas y compañías, que lo utilizan para disminuir los porcentajes a pagar al estado, y en otras ocasiones aprovechando para invertir en otros proyectos, como vivienda, por ejemplo.

Sin embargo, en este punto específico, Vargas Lleras recordó que una de las modificaciones era la reducción de hasta un 80 % en la reducción de la renta exenta que hasta el momento permanece en más de 109 millones de pesos, dejándola en poco más de 30 millones de pesos, lo que indicó, sería un error y debería mantenerse como hasta el momento se viene manejando.

Y continuó juzgando como una “expropiación indirecta vía impuestos” el que se pueda llegar a gravar en hasta un 39 % el total de la acumulación de todas las rentas líquidas, otra consecuencia que tendrían que asumir las personas naturales. Además de continuar haciendo una lista sobre los posibles aumentos que tendrían que asumir la población mencionada, dependiendo el nivel de ingresos mensuales.

“Para algunos, el incremento del impuesto implicará destinar un mes completo de su trabajo al pago del mayor impuesto generado por la reforma”, argumentó Vargas, dejando en claro su posición sobre las claras consecuencias que tendría la reforma tributaria si se llegara a aprobar.

La discusión de exvicepresidente no dejó por fuera uno de los temas controversiales en esta reforma, el que los pensionados con más de 10 millones mensuales aporten con sus ganancias al Estado, y aunque respecto a este aspecto no se vio muy crítico, sí recalcó que era importante dejar claro este punto, no sea que se llegue a una “doble tributación”.

Vargas Lleras aprovechó para continuar argumentando que la reforma tributaria de Petro podría llegar a “limitar el comercio de viviendas usadas y puede estimular la subfacturación de las transacciones”, haciendo referencia al impuesto de la ganancia ocasional, y poniendo de ejemplo a otras reformas fiscales, indica que se debería dejar establecido que el fruto de la venta de una vivienda, no sea gravable como ganancia ocasional.

Con respecto a su conclusión, llama la atención que el exvicepresidente afirmó que este tipo de modificaciones fiscales podría llegar a incrementar el desempleo, el crecimiento económico del país, justo luego del arranque que se tuvo en la “pospandemia”, lo que claramente, terminaría provocando más “pobreza y frustración”.

Lleras aprovechó para enviar un mensaje al Congreso de la República, con la intención de que estos estuvieran más prestos a este tipo de modificaciones y sus respectivas consecuencias directas en la sociedad colombiana.