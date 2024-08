Gobierno Petro rompe el silencio y suelta verdad sobre subida del 4x1000 a 5x1000 con nueva tributaria

“A la fecha, no existe un documento oficial que desarrolle los puntos que se presentarán ante el Congreso de la República con la Ley de Financiamiento. Por tanto, cualquier información que circule en medios de comunicación y en redes sociales no es veraz ”, apuntó inicialmente.

Luego, sentenció: “El Proyecto de Ley de Financiamiento no propondrá ajustes en el Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000). El Presupuesto General de la Nación de 2025 incluye un recurso contingente por $ 12 billones (0,7 % del PIB) que se viabilizará a través de un proyecto de Ley de Financiamiento por igual valor”.

“Nos permitimos informar a la opinión pública que el Proyecto de Ley de Financiamiento mantendrá el Gravamen a los Movimientos Financieros (4 x 1.000) sin modificaciones. Invitamos a la ciudadanía a no caer en cadenas de desinformación y consultar nuestros canales oficiales”, precisó la Presidencia de la República.

El 4x1000 nació hace unos años como un impuesto temporal. No obstante, se ha convertido a través del tiempo en un tributo para sanear crisis, ya que su recaudo es relativamente fácil y nunca se ha encontrado la manera de reemplazar el ingreso que aporta.

“Esta reforma es muy conveniente para el país, porque hay un gran riesgo de incumplir la regla fiscal si no se consiguen más recursos para el pago de intereses y de la deuda. Mientras que no se controle adecuadamente la evasión no se puede acabar con el 4x1000, porque genera un recaudo que contribuye a las finanzas del Estado”, concluyó en SEMANA.