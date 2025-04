Gustavo Petro arremetió contra Carlos Fernando Galán por levantar el racionamiento de agua en Bogotá: “Medida chimba”

El jefe de Estado, sobre el metro, dijo que “no sirve” para la ciudad, insistiendo que no baja sustancialmente los tiempos de desplazamiento.

Alias Calarcá, comandante de las Farc, le envió una carta a Petro tras ataque al Ejército en Guaviare y lo invita a la paz: “Presidente, no caiga en contradicciones”

Expresó: “El error de TransMilenio es que no es para una ciudad enorme; todos los técnicos del mundo lo dicen: la solución es un metro subterráneo de 90.000 pasajeros hora sentido de vía; pero un niño caprichoso rico, amado por la oligarquía, se tiró siempre la idea técnica, para montar un modo de transpone de propiedad privada concentrada, y les quitó la propiedad a 18.000 familias bogotanas, es el gran expropiador; pero como esas expropiaciones son en beneficio de otros megarricos, es el héroe de la prensa, así cometa delitos”.

El Distrito debe examinar a profundidad, por qué después de décadas de disminuir la tasa de homicidio, ahora desde el gobierno de Claudia, crece. No es un dato esporádico; al mismo tiempo la ciudad renunció al modo de transporte que solucionaría la tortura de la movilidad,…

“TransMilenio no tiene capacidad suficiente y contamina la atmósfera, por tanto mata niños bogotanos por enfermedad respiratoria, y por lo primero, expulsa pasajeros hacia el auto y la moto y produce cada vez más congestión”, insistió el jefe de Estado.

“Algún periodista serio debería preguntarse si el metro elevado disminuye tiempo de viaje, respuesta: un estudio que costó varias decenas de miles millones, hecho por decenas de expertos internacionales, dijeron que no disminuye tiempos de viaje en la ciudad”, dijo el jefe de Estado.

A renglón seguido detalló: “ ¿Y entonces? Lo de siempre, Bogotá permite lo peor para ella misma, no sirve el metro elevado , pero como no han hecho uno, háganlo y nos endeudamos, y, con el pecado y sin el género, y por lo menos por medio siglo, solo para satisfacer los caprichos de un niño rico”.

“El esfuerzo de aumentar la calidad educativa se estancó desde el gobierno Peñalosa, según las pruebas Saber, los equipos de salud de medicina preventiva, fueron echados a la calle, hoy no hay uno solo en Bogotá, mientras ya tenemos 10.000 en la nación, y la enfermedad sube, aumentó el indicador básico: la mortalidad materna”, dijo.

Subrayó en el extenso trino: “Por eso la única región de Colombia, donde sube la pobreza multidimensional, es Bogotá. Y eso hace, por la importancia poblacional de Bogotá, que no baje tanto el promedio nacional. De jalonador del bienestar, Bogotá se convirtió en rémora. Pero aún peor, Bogotá se quedó sin agua potable, porque se agotó el embalse de Chingaza, que usa agua de la Orinoquía”.

“El actual alcalde suspendió el racionamiento, medida ‘chimba’, no se debió imponer, porque la causa de la escasez no se quita con disminuir el consumo individual, sino el nuevo colectivo, que se llama urbanización, y es allí donde está el negocio de los amigos del niño caprichoso, que un Galán de verdad hubiera acabado de tajo. El problema del agua de Bogotá solo se soluciona con menos urbanización y mas recuperación de la selva amazónica, pero para allí no mira el niño caprichoso. Por eso Bogotá esta muriendo y necesita un cambio de visión, es imperativo hacerlo si se quiere recuperar la ciudad vibrante: la Atenas suramericana”, anotó finalmente Gustavo Petro.