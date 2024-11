Gustavo Petro criticó la prohibición de la cocaína y expresó que esa droga es igual de “porquería” como el whisky

Este jueves 7 de noviembre, quedaron sorprendidos los asistentes a un evento sobre la lucha en contra de la violencia mundial en contra de la niñez, por una declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro , en la que no se mostró en contra de la prohibición de la cocaína.

“El poder en el caso colombiano por prohibir una droga hipócritamente… Los que prohíben consumen cocaína, ¿o no? Y nos prohíben aquí la producción y nos matan los niños y las niñas porque no tienen más que hacer, porque es muy rentable que produzcan eso. Hipocresía ”, expresó Petro.

Y desmenuzó su controversial postura: “Hipocresía, porque cuando yo me pongo frente a un hombre o una mujer de extrema derecha, funcionaria —puede ser ciudadana—, me va a decir: ‘Usted es un corruptor porque pide por allá, en el mundo, que legalicen esa porquería’. Que es tan porquería como el whisky —o peor, o mejor, no sé—, porquería”.