Gustavo Petro responde señalamientos de Ángela María Buitrago y aclara que él le pidió la renuncia: “No hay que acusar inocentes”

Por esa razón, el presidente Gustavo Petro salió a aclarar el tema y señaló que no hay motivo distinto a que él, como presidente de Colombia, le pidió la renuncia a la funcionaria para hacer cambios en esa cartera.

Armando Benedetti anuncia acciones legales en contra de Ángela María Buitrago: “Ya me cansé”

“Hay unos ejes fundamentales de mi política de paz que no puedo dejar avanzar y en esa medida pedí la renuncia, no tiene que ver con nada más”.

Sobre los señalamientos que ha hecho Buitrago contra funcionarios del Ejecutivo, Petro dijo que no se pueden lanzar acusaciones sin pruebas.

“Me parece que no son ciertos esos señalamientos, a Palacio llega gente pidiendo puestos y utilizando a cualquier persona. Pero yo pedí su renuncia y esa es la razón fundamental”.

Agregó: “No hay que acusar a gente inocente porque el responsable soy yo y espero que no haya rencores”.

El jefe de la cartera política reiteró que ese tipo de afirmaciones deben estar acompañadas de pruebas y no lanzar acusaciones “sin sentido” que únicamente buscan, según él, hacerle daño a su trabajo político.

“El tema en particular es que cuando uno está en un cargo público hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función”, le dijo a Caracol Noticias.