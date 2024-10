Gustavo Petro soltó particular frase: “Nosotros no somos latinoamericanos… somos hijos de esclavos”

Desde que llegó a la presidencia de la República, Gustavo Petro, se ha caracterizado en dar extensos discursos, en cada uno de los escenarios en los que es invitado y esta semana soltó una llamativa frase.

En medio de una sesión de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el jefe de Estado señaló, ante el pleno de la reunión de alto nivel, que “nosotros no somos latinoamericanos”.

En la intervención, el mandatario colombiano, explicó que los habitantes de la región tienen sangre de esclavos negros y “somos hijos de indígenas ancestrales que siempre fueron libres, y árabes”.

“Fruto de una guerra contra las drogas que es una mala política sobre América y nos ha dejado a los latinoamericanos un millón de muertos. A veces no es bueno decir latinoamericanos, porque nosotros no somos latinoamericanos. Tenemos sangre latina, sí, pero somos hijos de esclavos, también negros, y somos hijos de indígenas ancestrales que siempre fueron libres, y árabes”, expresó el presidente Petro.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

De la misma manera, indicó el mandatario colombiano sobre la actual guerra contra las drogas, que para su concepto ha fracasado: “Somos la raza cósmica, decía Vasconcelos, pero le hemos puesto ese nombre mal puesto. El fentanilo es la droga de los tiempos de la extinción y es así que mata, pero es apenas una demostración de los tiempos que estamos viviendo”.

“Cuando nuestros jóvenes dicen no más hijos y se hacen la vasectomía cuando tienen 18 años, aquí eso pulula, pues no es más, sino el sentimiento humano de que esto no va más, de que el símbolo de progreso no va hacia arriba, va hacia abajo”, anotó el jefe de Estado en la reflexión sobre la extinción de la humanidad producto de las economías fósiles.

Casa de Nariño. Bogotá, mayo 23 de 2024. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y continúo en su llamativa declaración: “La crisis climática es del capital. Superar la crisis climática, dejo esa pregunta: ¿es con el capital o sin el capital? No tengo respuesta, entonces dejo puntos suspensivos, pero creo que tenemos que pensarlo”.

“El capital puede, es descoordinado, es anárquico, no en el sentido anarquista español, es desordenado, no se regula, no hay planificación, no hay poder público. Actúa con libertad para ellos, es lo que dice Milei, discúlpenme aquí. ‘Libertad, libertad, carajo’, pero de ellos, y eso nos está llevando al abismo”, dijo Petro en clara alusión al presidente de Argentina y su política.