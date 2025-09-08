Hijo de Rodolfo Hernández habló de la suerte de dos congresistas que respaldó su padre en la pasada campaña: “Se van a quemar por donde se lancen”

Rodolfo José Hernández, hijo del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, habló con SEMANA sobre su vida, la política, el año 2026, entre otros temas. Y anunció que será candidato al Senado en el próximo año por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido político que le heredó su padre.

“Estoy dedicado a nuestra empresa constructora; estamos terminando un edificio en Bucaramanga y una urbanización en el municipio de Socorro, Santander. Sin embargo, tengo el deber de continuar con el legado de mi papá. Siempre estuve a su lado desde el primer día en que decidió meterse en política y hasta su último respiro, por lo que sé cómo pensaba. Fue la mejor universidad que la vida me ha dado, ser su sombra desde 2008. Por eso, sí estoy contemplando ser candidato al Senado, es un buen escenario para comenzar. Creo que en Colombia necesitamos gente libre, que únicamente se deba a los electores, especialmente a los más pobres. Tengo una gran responsabilidad, porque, aunque mi padre ya no está, sus ideas no se pueden perder y su discurso sigue más vigente que nunca", le informó a SEMANA.

Su campaña, según él, será en las redes sociales y la calle.

“La gente está en la calle y en las redes. Mire, mi papá arrancó a los 70 años, yo tengo casi 30 años menos; por naturaleza, voy a poder esforzarme mucho más. Las redes son mi especialidad. Fui el que le enseñé a manejar iPhone y redes sociales a mi papá, fui el de las ideas de las transmisiones en vivo cuando era alcalde. Tengo una maestría en marketing y llevo 18 años dirigiendo el departamento de mercadeo de la empresa. Todo eso lo vamos a aplicar”, expresó.

La congresista Erika Tatiana Sánchez. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Hernández también se refirió a la suerte que correrán algunas figuras políticas que Rodolfo Hernández impulsó en el 2022 y que marcaron distancia con él en los últimos años.

Por ejemplo, pese a las diferencias que sostuvo el ingeniero santandereano con su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, el hijo de Rodolfo Hernández se refirió en buenos términos a la hoy congresista por la oposición.

“No he vuelto a hablar con ella. Me parece importante que no se haya arrodillado ante la mermelada de Petro y se haya mantenido firme en defensa de la gente. Es valioso”, dijo.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. | Foto: Campaña Rodolfo Hernández

SEMANA le preguntó cuál creía que sería la suerte de los congresistas de Santander Érika Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés Dueñas, a quienes Rodolfo Hernández respaldó en el 2022.

Representante Juan Manuel Cortés y Rodolfo Hernández, distanciados. | Foto: SEMANA

“Se van a quemar por donde se lancen, no tienen votos, los votos eran de mi papá. Están entregados al Gobierno, aprovechando el cuarto de hora que no les volverá. Me dicen que Juan Manuel Cortés quiere lanzarse al Senado por el Partido Verde. Ojalá lo haga para que quede en el pabellón de quemados”, respondió Hernández.

Rodolfo José Hernández y Rodolfo Hernández. | Foto: Captura de video / Semana

Rodolfo José también se refirió al senador Jota Pe Hernández, quien llegó al poder con más de 180.000 votos y fue apoyado por el entonces precandidato presidencial.