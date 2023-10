Increíble: Iván Mordisco, el sangriento jefe de las disidencias de las Farc, le pone condiciones de última hora a Petro para instalar mesa de diálogos

El presidente Petro le habló a Mordisco: no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos

El país sabe lo que ha pasado con ELN, en varias ocasiones han desmentido al jefe de Estado e impusieron un lento ritmo de negociación que, seguramente, terminará en nada porque al presidente Petro le restan menos de tres años y no han abordado ningún punto de la agenda de diálogo.

Sumada a esa postura beligerante de los elenos, ahora los criminales de las disidencias que están bajo órdenes de Iván Mordisco exigen un cese al fuego bilateral antes del domingo 8 de octubre para asistir a la instalación de los diálogos de paz que están previstos en Tibú (Norte de Santander). Esto significa que si en las próximas 48 horas el Gobierno Petro no expide un decreto con esa finalidad, este grupo criminal podría dejar metidos a los delegados del Gobierno.

“Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de la mesa, el Gobierno debe cumplir lo acordado”, dijo Iván Mordisco en un claro condicionamiento a la administración Petro.

El asunto de fondo no es la expedición de un decreto que el Ejecutivo podría hacer en pocos minutos, el tema es que no están las condiciones para hacer viable ese cese por la verificación y los mecanismos que se deben contemplar para que la medida sea exitosa y no se trate únicamente de un beneficio para los criminales, ya que las Fuerzas Militares quedarían sin margen de acción frente a esta disidencia que tiene en jaque a varias regiones del país.