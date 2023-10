Iván Mordisco señaló al presidente Petro de “azuzar la guerra”; lo comparó con Uribe y puso en duda la mesa de negociación

En ese contexto, Iván Mordisco respondió: “¿En serio se creyó el discurso de los uribistas y los dirigentes de Comunes que dicen que somos narcotraficantes? Señor presidente, el crecimiento, fortalecimiento y control territorial de nuestra fuerza no es un tema de narcotráfico ”.

“A usted le permitieron llegar al poder las mafias”: Iván Mordisco

“Su discurso de miedo, señor Petro, es el mismo que antes manejara Uribe: que debemos entregarnos para no terminar muertos o en la cárcel. Eso nunca nos ha amilanado , ahora lo que hay es una suerte de extorsión al pueblo colombiano, vendiendo este gobierno reformista como mejor que el regreso del uribismo al poder”, expuso en el documento de dos páginas.

El monólogo de Iván Mordisco contra el presidente no se detuvo ahí:

“Lo invitamos, Petro, a que sea coherente en el discurso. Cambiar la coca por otro producto no es un cambio real, sabemos que usted no es un revolucionario, sino un liberal con discurso desarrollista, pero para nosotros no hay revolución sin cambios estructurales. Eso que usted hace es lo mismo que decir que va a cambiar todo para que todo quede igual, lo que hace es un canto de sirenas para desviar la atención de los verdaderos problemas del pueblo colombiano”.