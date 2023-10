Petro ‘plantó cara’ a Iván Mordisco y ordenó al Ejército tomarse El Plateado: “no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos”

“Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar el plateado, yo la di, ahí no puede haber confusión, sinceramente, después que habían matado a unos policías por allá en otros pueblos”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana, no puede ser, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma, eso no se permite”.