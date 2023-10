Day Vásquez desmintió a Nicolás Petro: dijo que él “siempre recibió mejor trato que yo” cuando los capturó la Fiscalía

“Es importante decir que Nicolás Petro durmió en oficina no en celda, oficina grande con baño; pedía comida a domicilio; recibía visitas por horas; acompañado de su pareja; ¡bajo permanente consejo de su abogado! ¡Coaccionado si no!”, dijo Cancino.

Asimismo, en otro mensaje, aseguró que aunque Vásquez no tuvo las mismas consideraciones, “ella no se ha quejado”; además, indicó que fue el propio Nicolás Petro el que habría ofrecido la colaboración con la Fiscalía, contrario a lo que estaría motivando su pedido a la CIDH.

“@Daysvasquezc sufrió la misma captura innecesaria, también colaboró, tuvo un trato menos ‘especial’ que Nicolás y hasta ahora no la veo quejándose! Igual tengo conocimiento que Nicolás buscó y ofreció la colaboración, no fue la Fiscalía quien la ofreció”, dijo Cancino en X.

¿Por qué Nicolás Petro pide vigilancia de la CIDH a su proceso?

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, dijo Petro luego de que Semana revelara los videos del interrogatorio.