Iván Cepeda advierte que el ELN incumplió al país y a la comunidad internacional su compromiso de renunciar al secuestro

No obstante, el anuncio del lunes 6 de mayo del ELN en donde afirma que volverá a la práctica del secuestro con fines económicos será uno de los puntos que más pueda retrasar el diálogo porque cuando la guerrilla se comprometió con ese tema, varios sectores del país lo calificaron como un avance para el fin del conflicto.

Por esa razón, el senador Iván Cepeda quien además es negociador del Gobierno Petro para esos diálogos, señaló que el tema del secuestro es un inamovible para el Ejecutivo y que la sociedad colombiana no tolera este delito.

“Aquí las cosas son muy claras y no hay lugar a dudas. El ELN adquirió un compromiso ante el país para dejar los secuestros con fines económicos. Es evidente que la sociedad colombiana no tolera el secuestra, eso se lo hemos dicho al ELN porque comerciar con seres humanos no es justificable”, dijo Cepeda.