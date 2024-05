José Félix Lafaurie: “Pareciera que las crisis es el estado natural de las negociaciones con el ELN”

José Félix Lafaurie, uno de los negociadores del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN, hizo un nuevo análisis de las conversaciones con esa guerrilla. Además, opinó sobre los diálogos que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las Farc, el grupo que se rebeló a los acuerdos de paz con Juan Manuel Santos.

“Pareciera que la crisis es el estado natural de estas negociaciones (con el ELN), que hoy se debaten entre el inaceptable anuncio de la reanudación de las retenciones con fines económicos, que no son otra cosa que secuestro extorsivo puro y duro, y la no menos inaceptable propuesta de Modelo de Participación presentada por el Comité Nacional de Participación a la Mesa de Diálogos, plagada de equívocos y desbordamientos a los que ya me referí ampliamente y hacen parte de una carta que le envié a Vera Grabe, jefe de la delegación gubernamental de la cual hago parte, en la que, entre otras cosas, expresé mi recomendación de aplazar cualquier decisión sobre el particular”.

El ELN quiso quedarse con el control absoluto del departamento, y por eso estalló la guerra con las Farc. Diariamente se presentan masacres en esta zona del país. | Foto: afp / sin Esquinas

La crisis- recordó- fue también una constante en las negociaciones “entre un gobierno claudicante y unas Farc extorsivas que pregonaban tener unidad de mando y no la tenían, pero Juan Manuel Santos, perdónenme la expresión, se hizo el pendejo y el resultado lo estamos viendo en Cauca y en todas las zonas de control territorial y violencia narcoterrorista de unas disidencias que hacen la guerra mientras dicen querer la paz”.

Hoy, sin embargo, “la situación está enmarcada por una consideración legal y dos situaciones sobrevinientes: La primera se refiere a que la Delegación no puede ir más allá de las atribuciones que reciba del Gobierno como delegante, y este, a su vez, no puede sobrepasar sus propias atribuciones dentro de la separación de poderes del Estado de derecho. Así las cosas, cualquier acuerdo suscrito por la Delegación con el ELN, que requiera de un soporte legal o constitucional, inclusive, excede las atribuciones de la delegación y de su delegante, el Gobierno, que no puede invadir las competencias del Congreso de la República”.

Por eso- recordó en una columna de opinión- la necesidad de la prudencia, “esa que hace verdaderos sabios, frente a la firma de Acuerdos que no son “vinculantes” automáticamente, sino supeditados al trámite democrático en el Congreso, pero sí pueden generar expectativas en una sociedad que, aupada por el Gobierno mismo, empieza a pensar que su participación directa ya es ley para las partes”.

Los niños de entre 12 y 14 años son el objetivo de esta guerrilla para reclutarlos. Cuando ya están adentro los amenazan con matar a sus familias si se fugan. | Foto: Colprensa

“Mal que bien, las Farc negociaron y, se supone, desaparecieron. En ese sentido, las tales disidencias deberían ser tratadas como lo que son: grupos armados narcoterroristas que podrían negociar sometimiento a la justicia, pero nunca propuestas de transformaciones de paz, oportunidad que ya tuvieron y desperdiciaron”.

ELN y José Félix Lafaurie. | Foto: SEMANA/Autor anónimo.

Y siguió: “La segunda es pragmática: Hoy tenemos presidente de izquierda y miembro amnistiado de otra guerrilla comunista, es decir, un gobierno con mayor afinidad y con el cual no solo debería ser más fácil negociar, sino que, de no hacerlo, podría representar la última oportunidad para el ELN”.