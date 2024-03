“La constituyente de Petro no es otra que la de Maduro que se realizó en Venezuela en 2017″, advertencia de Germán Vargas Lleras

Y agregó: “Mucho me temo que esa constituyente a la que Petro se refiere no es otra que la de Maduro que se realizó en Venezuela en 2017″. Explicó que a esos comicios fueron convocados los sectores que representaban los intereses del Gobierno: los trabajadores y trabajadoras (79), los campesinos y campesinas y pescadores y pescadoras (8), los y las estudiantes (11 de instituciones públicas y 3 de las privadas), las personas con discapacidad (5), los pensionados y pensionadas (28), los empresarios y empresarias (5) y las comunas y los consejos comunales (24). A este grupo se sumaban los indígenas (8) y los representantes de los territorios.

Manifestó que a Petro le incomoda sobremanera la Constitución que juró respetar y defender. “Ahora dice que no puede aplicarla porque no lo dejan, que nuestras instituciones no están a la altura de las reformas que él plantea como necesarias y que el pueblo no se va a arrodillar. Y todo eso lo salpica con un sartal de mentiras”, señaló Vargas Lleras.