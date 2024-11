La explicación de Susana Boreal tras sus polémicas declaraciones sobre los colegios. “Salieron a tergiversar mis palabras”

“Hoy, defendiendo mi postura ante un proyecto de ley que pretende sancionar a padres y tutores que consientan las ausencias escolares. Dije que el sistema educativo puede ser mejor y basado en la voluntad por el saber y no en la obligación. Inmediatamente salieron a tergiversar mis palabras con titulares sensacionalistas para desatar una ola de reacciones y clics”, aseguró.

Hoy, defendiendo mi postura ante un proyecto de ley que pretende sancionar a padres y tutores que consientan las ausencias escolares, dije que el sistema educativo puede ser mejor y basado en la voluntad por el saber y no en la obligación. Inmediatamente salieron a tergiversar… pic.twitter.com/D4MYY3mx58

Sin embargo, las declaraciones de Gómez quedaron grabadas en un video. “Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona que esté en un lugar en el que muchas veces no quiere estar”, afirmó Gómez en el Congreso.

Además, dijo que el sistema educativo actual estaría “mandado a recoger” y que no funciona por distintas razones. “Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman, un montón de cosas, porque son ambientes muchas veces súper hostiles”, dijo la congresista del Pacto Histórico.

La congresista también es recordada por reconocer que consume activamente cannabis de uso adulto. “Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. No me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país”, aseguró, por lo que en su momento también fue bastante criticada y cuestionada si ha asistido al Congreso bajo los efectos de esta sustancia.