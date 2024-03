“La salud se hunde porque no le pagan, ahora la quieren sobrecargar de burocracia so pretexto de hacer prevención”: Álvaro Uribe

“La salud se hunde porque no le pagan, porque ahora la quieren sobrecargar de burocracia so pretexto de hacer prevención”, aseguró el exmandatario y líder del Centro Democrático.

El exmandatario no está de acuerdo con la reforma a la salud de Petro.(Colprensa - Álvaro Tavera) | Foto: Álvaro Tavera

El tema es que gracias a estos ocho senadores que decidieron firmar la ponencia negativa de la reforma a la salud, la deja virtualmente hundida. Desde el Gobierno han buscado alternativas para sacar adelante el proyecto y se espera que los senadores no cambien de posición. Todo el país tiene los ojos puestos encima de ellos.

A esa posición se sumó la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, quien aclaró que aunque no firmó la ponencia como los demás porque no es ponente, en el momento en que toque votar respaldaría la proposición de archivo. Negó que pueda llegar a apoyar una ponencia alternativa porque considera que los tiempos son muy justos para arrancar nuevamente esa discusión.

Desde el petrismo no se han quedado quietos e intentan voltear los votos. La senadora María José Pizarro y el representante David Racero, ambos del Pacto Histórico, debían hacer lobby con los nueve senadores que tienen hundido virtualmente el proyecto.

Por su parte, los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aunque se han movido, no son los principales alfiles buscando sacar adelante el proyecto. En cambio, la directora del Dapre, Laura Sarabia, llamó vía telefónica a varios senadores que firmaron la ponencia de archivo. Ella fue quien extendió la invitación al desayuno privado con Petro, que estaba programado para este lunes, pero que se canceló.

Los senadores han dicho que no cambiarán de decisión. “Dejamos claro que no retiraremos las firmas de la ponencia de archivo, no cambiamos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente. Tampoco apoyaremos una reforma alternativa a la salud”, informaron a través de un comunicado.