Líos en el Pacto Histórico para convertirse en un partido único. Egos, peleas y divisiones tienen en jaque a la izquierda

Aunque el progresismo quiera vender a la opinión pública esta alianza como el fortalecimiento de los sectores alternativos, la realidad es que es un salvavidas para que no desaparezcan una docena de colectividades que seguramente no alcanzarían el umbral, requisito necesario para mantener la personería jurídica en los comicios de 2026, cuando se elija al nuevo Congreso.

Antes de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el Pacto Histórico surgió como una coalición con el apoyo de unos 13 partidos , pero con el paso del tiempo esa cifra creció y ya son unos 25 que, sin embargo, no tendrían vida propia en las urnas como es el caso de Comunes y la UP, entre otros.

No obstante, el asunto es de egos porque, por ejemplo, en el Polo Democrático o en la Colombia Humana no ven necesaria una alianza, ya que tiene suficiente fuerza política para medirse en las urnas.

“Tengo que decirlo, para empezar, que en la izquierda no tenemos, o por lo menos en la izquierda colombiana, vocación de trabajo en equipo. Cada persona y cada partido quiere su propia agenda, eso nos ha matado terriblemente. Acá cada partido tiene su agenda y cada persona de cada partido. Así, en un mismo partido puede haber cinco o seis líderes y cada uno hace lo suyo y por su lado”.

Bolívar destapó otro problema y es que si las listas son cerradas, no habrá cupo para tanta gente y no está definido quién elegiría los primeros lugares, que seguramente serían los únicos con opción de llegar al Congreso. Sobre todo porque los congresistas actuales quieren aspirar nuevamente.

“A nosotros nos ha costado y eso va a tener dos problemas: uno, que para las elecciones parlamentarias se pierdan muchas personerías, porque si se van solos no hay posibilidad de que un partido chiquito saque el umbral. Y, dos, que si ya se unen, pues obviamente la elaboración de estas listas va a ser una guerra porque, hay que decirlo, no hemos tenido la suerte de contar con un sistema democrático para elaborar esas listas y obviamente la gente está inconforme porque no quiere seguir haciendo cola y ahora menos, dado que la cola creció”.