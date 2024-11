Confirmado: Paulino Riascos se va del Pacto Histórico y se declara en independencia

“Pueden revisar los acuerdos políticos de participación que el Pacto Histórico firmó, a ADA no le cumplieron, pero tengo que votar como esclavo todo. Si aparece una aspiración, el senador Paulino Riascos no tiene derecho a ella. El trato que me dieron algunas personas del Pacto que se las dan de lumbrera, del mejor estilo, eso es lo que más me duele. Hay personas en el Pacto muy buenas que están muy dolidas por la forma como me han tratado, pero no pueden hacer lo mismo porque tengo un partido que represento. Si me pregunta por qué me voy, le respondo: porque me duele la Colombia que estamos viviendo en materia de orden público. El presidente fue muy tolerante con los grupos al margen de la ley, intentó darles una oportunidad de paz, pero no fue así”, dijo.