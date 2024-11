El senador Paulino Riascos se va del Pacto Histórico: dice que a esa coalición le quedó grande gobernar a Colombia y advierte que Francia Márquez “está encadenada”

SEMANA: ¿Se cansó del Pacto Histórico? ¿Ya tomó una decisión?

PAULINO RIASCOS: Hemos hablado con la colectividad, hemos venido soportando todo lo que la opinión pública conoce, situaciones que ha vivido Paulino Riascos como candidato, senador y representante del Partido ADA, situaciones que no me he detenido a contarlas con detalle. Hemos tomado la decisión, ya es justo, pensando en la proyección política que sigue, de repensarnos, de abrir los espectros, explorar y poder estar en el proyecto que recupere el rumbo de Colombia. Principalmente, hay cosas que me preocupan, entre ellas el orden público que vive mi país. Eso no puede estar en juego.

SEMANA: ¿Cuál es el anuncio que hará la próxima semana?

P.R.: El próximo martes haremos la declaración de independencia del Partido ADA, diremos que ya no nos sentimos parte del Pacto Histórico y pasaremos a la independencia. Conclusión: no voy más en el Pacto Histórico.

SEMANA: ¿Se va molesto y decepcionado de Gustavo Petro?

P.R.: He querido ser respetuoso con el presidente, este es un proyecto político donde se ha desconocido que muchos llegamos como aliados y nos han querido llevar a la izquierda. No soy un hombre de izquierda, tampoco de derecha, me han querido llevar forzado al uribismo, eso no va a pasar conmigo. Me pregunta por el presidente y hay cosas en las que no he estado de acuerdo, fui respetuoso con él cuando había diálogo. La izquierda que acompañó al presidente, en su mayoría, ha sido muy dura con quienes acompañamos y rodeamos el proceso para sumar mayoría. Eso me decepcionó.

Paulino Riascos toma distancia del Pacto Histórico. | Foto: guillermo torres

SEMANA: Cuando le escribía a Petro por chat, ¿él le respondía?

P.R.: Tengo que decirle al país que tenía una excelente relación con Petro, pero esa relación la dañó la gente que integra el Pacto Histórico. Sin embargo, el mandatario no se detuvo a escucharme, a mirar cómo votaba respaldando al Gobierno, y les creyó a quienes le hablaban al oído. Él me respondía, me hacía sugerencias, recomendaciones, me pedía evaluar cosas y yo lo hacía. Tengo que decirle a SEMANA: yo no fui presidente del Senado porque Petro, faltando unos minutos para la elección, me dijo: ‘Paulino, respéteme esa aspiración de Alexánder López porque, si el Pacto Histórico lo respalda, te pido que respetes eso’. Yo le respondí: ‘Presidente, todo el mundo no está con Álex, tengo hoy las mayorías para ser presidente del Senado, pero si usted lo dice no me puedo poner a pelear con usted ni ser contrario a su pretensión. No me pararé en la tarima’. Y lo hice. Por eso no fui presidente del Congreso. Eso no valió para que Petro valorara el tipo de persona que soy. Me dolió mucho el trato que me dieron de ahí hacia adelante. El Gobierno no me llenó las expectativas y debo seguir buscando la construcción y el respeto por nuestro país desde la política.

SEMANA: Un paréntesis. Si no es de derecha ni de izquierda, ¿en qué sector se siente representado?

P.R.: Soy un alternativo.

SEMANA: ¿Quién dañó su relación con Petro?

P.R.: Todo lo que pasa conmigo lo pongo en manos del Justo Juez, Dios supremo, y me pongo a ver cómo perecen, cómo caen a diario, porque lo que se hace en la Tierra aquí mismo se paga.

SEMANA: Deme nombres...

P.R.: Quiero paz, quiero hacer un proceso político lindo en adelante. Revise quién se cae.

SEMANA: Entonces, se los voy a dar, María José Pizarro.

P.R.: Ella sigue parada (risas). Yo los perdono.

SEMANA: Isabel Cristina Zuleta.

P.R.: Dios se encargará de todos ellos.

SEMANA: ¿Cuándo fue la última vez que habló con Petro?

P.R.: Fue en la elección de la presidencia del Senado, cuando se eligió entre los senadores Iván Name y Angélica Lozano. Ese día le llegó la información de que yo no había apoyado a Angélica y me lo dijo. Yo le respondí: presidente, no me sirve de nada estar en el Pacto Histórico porque obre bien u obre mal, lo único que les ha interesado es dañarme la imagen con usted. Ese día le dije que contemplaba apartarme del Pacto Histórico. De tantos senadores del Pacto que no votaron por Angélica Lozano, la única noticia que le llegó al presidente es que yo no había votado por ella.

Paulino Riascos. | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Usted por quién votó en esa oportunidad?

P.R.: No voto por Iván Name, voté por Angélica Lozano, y no me sirvió de nada.

SEMANA: Es decir, ¿lo enredaron a usted con Petro para justificar que otros del Pacto Histórico votaron por Name?

P.R.: Le hacen su jugada a Angélica Lozano y después me vienen a tildar como el pendejo, como se dice coloquialmente.

SEMANA: ¿Qué fue lo peor que le hicieron en el Pacto Histórico?

P.R.: Pueden revisar los acuerdos políticos de participación que el Pacto Histórico firmó, a ADA no le cumplieron, pero tengo que votar como esclavo todo. Si aparece una aspiración, el senador Paulino Riascos no tiene derecho a ella. El trato que me dieron algunas personas del Pacto que se las dan de lumbrera, del mejor estilo, eso es lo que más me duele. Hay personas en el Pacto muy buenas que están muy dolidas por la forma como me han tratado, pero no pueden hacer lo mismo porque tengo un partido que represento. Si me pregunta por qué me voy, le respondo: porque me duele la Colombia que estamos viviendo en materia de orden público. El presidente fue muy tolerante con los grupos al margen de la ley, intentó darles una oportunidad de paz, pero no fue así.

SEMANA: ¿Cuáles son los acuerdos políticos entre el ADA y el Pacto Histórico?

P.R.: Había unos acuerdos de participación política y gobernabilidad, pero a nosotros nunca nos cumplieron. Sería bueno que SEMANA investigara quiénes son los congresistas y partidos del Pacto que más tienen representación política en el Gobierno, quiénes son los hombres y mujeres que se quedaron con la participación que nos merecíamos en nuestro partido.

SEMANA: Dice que Colombia se derrumba.

P.R.: Considero que nos quedó grande como Gobierno. No me quiero detener en el nombre de Petro, hay mucha gente que acompaña esta gobernabilidad y a él le toca cargar la responsabilidad porque es el presidente. El proyecto político descuidó el orden público, las Fuerzas Militares, y eso nos está costando hoy.

SEMANA: Usted lloró recientemente en SEMANA por la forma en que lo han tratado, pues cuando llega a su región no lleva gestión porque el Gobierno no lo apoya. ¿Ha vuelto a llorar?

P.R.: He llorado mucho porque soy un hombre sensible, he llorado por injusticias, las inclemencias. No tengo una amenaza directa de las Farc. ¿Pero sabe cuándo volví a mi pueblo? El 25 de enero de este año, cuando Petro hizo un recorrido por el Pacífico. ¿Por qué no volví a la región? Porque no hay garantías para regresar. Acá no se ha hecho nada por mi región y no se me ha dado la oportunidad.

SEMANA: ¿Volvió a su pueblo después del 25 de enero?

P.R.: No. Considero que no voy desde que me elegí, porque el 25 de enero fui solo a la cabecera municipal y yo era un hombre de río, de mantenerme pescando en la playa, jugando fútbol.

Paulino Riascos manifestó que nunca estuvo de acuerdo con la frase que el presidente Petro dijo contra el magistrado y presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra (lo llamó negro conservador). | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: Usted dice que no ha podido llevar gestión a su tierra. ¿Qué hará en 2026 para que le vuelvan a creer?

P.R.: La gente me ha visto obrando, hay propuestas que yo dejé en el Plan de Desarrollo que son necesidades de la gente del Pacífico. Petro las conoció porque caminó. Ahí verá si no le cumple a la gente, pero yo he hecho la tarea.

SEMANA: ¿En 2026, en su zona, cree que le votarán a Petro?

P.R.: No creo que tengan la misma votación que la vez pasada; será muy desfavorable. Nunca estuve de acuerdo con la frase que el presidente dijo contra el magistrado y presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra (lo llamó negro conservador). Me preguntaron por qué no me pronuncié en su momento y dije que no quería pelear más con el Pacto y con el presidente, pero si usted me pregunta hoy, si él pregunta por qué los hombres y mujeres negros somos conservadores, yo preguntaría: ¿por qué los hombres y mujeres negros tendríamos que ser de izquierda? No tenemos nada que hacer en la izquierda.

SEMANA: ¿Cuántas curules cree que pierda el Pacto Histórico en el Senado?

P.R.: Se reducirán en un 50 por ciento.

SEMANA: ¿Petro pondrá presidente en 2026?

P.R.: Mis análisis no me dan que el nuevo presidente sea impuesto por el Pacto Histórico, es la fuerza a vencer porque está gobernando, no bajará del segundo lugar en los resultados electorales.

SEMANA: Usted, como hombre negro, ¿cómo ve a Francia Márquez?

P.R.: No quiero hablar de eso, sé que ella algún día tendrá que hablar y voy a esperar a que sea la vicepresidenta la que cuente cómo se siente. Es una mujer que hoy corre encadenada. No hablo más. Que lo diga ella. Márquez ha dicho que no aspirará a la presidencia en 2026. Que algún día cuente en un libro qué la llevó a desistir de la política y cómo fue su experiencia.

SEMANA: ¿Formar parte del Gobierno Petro acabó con la carrera política de Francia Márquez?