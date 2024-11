Gustavo Bolívar se va de frente contra el Pacto Histórico: “Gente que pasó de ganar 0 pesos a 50 millones y no sacan un millón para una marcha”

En 2026 el panorama político podría cambiar en Colombia por cuenta de las elecciones para elegir el nuevo Congreso de la República y el próximo Presidente que llegará a la Casa de Nariño el 7 de agosto de ese año.

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, se sinceró en una reunión virtual que tuvo con integrantes del progresismo y habló sobre el futuro de la izquierda en los próximos comicios.

El funcionario tiene claro que si no hay unión en los sectores de izquierda será bastante complicado continuar en el poder y respondió una pregunta que le hicieron sobre la posibilidad de conformar un partido único con los sectores populares.

“Bueno Martha, gracias. Mira, el partido único tiene dos dificultades bien grandes. Uno, que hay muchos partidos históricos que están como reacios a entregar su personería jurídica porque saben que al fusionarse pues ya 20 o 30 partidos que hay ya, éramos 13 antes de elección de Petro, eso ha subido, digamos que 20 partidos, todos tienen que entregar la personería y someterse a las reglas de un solo partido”, respondió.

Agregó: “Tengo que decirlo para empezar que en la izquierda no tenemos, o por lo menos la izquierda colombiana, no tenemos como la vocación del trabajo en equipo. Cada persona y cada partido quiere su propia agenda, eso nos ha matado terriblemente. Distinto como por ejemplo pasó en México donde los partidos de izquierda trabajan conjuntamente. Acá cada partido tiene su agenda y cada persona de cada partido, cada persona puede encontrar en un partido cinco o seis líderes y cada uno hace lo suyo y por su lado”.

Por esa razón, recordó una frase que dijo hace unos años para explicar a fondo su postura sobre la realidad política de la izquierda. “¿Recuerdan la famosa frase de hace cinco años que yo decía que la izquierda prefería perder el poder a compartirlo, mientras la derecha prefería compartir el poder a perderlo? Eso, eso se sigue dando. Ustedes van a ver en las elecciones de 2026 que la derecha se viene junta para caernos encima de nosotros, pero seguramente van a tener un solo líder. A nosotros nos ha costado y eso va a tener dos problemas: uno que para las elecciones parlamentarias se pierdan muchas personerías, porque si se van solos no hay posibilidad de que un partido chiquito saque el umbral. Y lo segundo es que si ya se unen, pues obviamente la elaboración de estas listas va a ser una guerra porque hay que decirlo, no hemos tenido la suerte de tener un sistema democrático para elaborar esas listas y obviamente la gente está inconforme porque la gente no quiere seguir haciendo cola y ahora más que la cola creció. Entonces por decirles algo, si los 20 senadores que tenemos hoy quieren aspirar, usted como le dice a alguien de la base: No, mire, están dispuestos las curules del 21 para arriba, eso es muy difícil porque seguramente no volvemos a sacar 20. Entonces lo de las listas cerradas, mientras no haya un mecanismo de selección democrática interna, será muy difícil”.

En ese sentido, Bolívar tiene la certeza de que la conformación de las listas será muy compleja y que ahí vendrá un camino espinoso para el denominado progresismo.

“Y lo otro es que estratégicamente no es bueno y se lo dije al presidente porque me pasó en la Alcaldía. Con esto les cierro para que entiendan la dificultad. Yo tenía una lista al Concejo (Bogotá) y dijimos vamos a hacer una lista cerrada y única. Entonces yo tenía la posibilidad de sacar 10 concejales de esa lista, yo tenía 10 personas trabajando, de las cuales trabajaban duro cuatro y las otras estaban esperando que les llegara la curul”.

Puso como ejemplo que él cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá tuvo únicamente cuatro candidatos trabajando a su lado mientras que “Galán tenía, que trabajó con listas abiertas, tenía más de 1.000 candidatos trabajando para él. Cada uno poniendo una valla, cada uno consiguiendo recursos, cada uno buscando sus votos, porque como él trabajó con listas abiertas, muchas listas abiertas lo apoyaban y entonces cada lista tenía 40 candidatos, cada candidato tenía derecho a poner una valla. Entonces se inundó eso de publicidad de Galán por todos lados porque nosotros por tener una lista no podíamos tener más de 20 vallas”.

En ese punto empezó a lanzar críticas contra los congresistas del Pacto Histórico, quienes llegaron al Congreso de la República a través de las listas cerradas y por la figura de Gustavo Petro.

“No tener listas cerradas encarecen la campaña. Nosotros tenemos congresistas que se eligieron sin un solo peso y concejales también. Esa es la bondad de lista cerrada. Pero estratégicamente para ganar una elección no es tan bueno. Entonces ese debate hay que darlo para saber si será lista cerrada o lista abierta y si es cerrada bajo qué parámetros porque la gente no se va a mamar, pues seguir trabajando para los mismos congresistas que hoy, que tengo que decirlo, muy, muy digamos una bancada muy livianita, sobre todo la del Senado, la de la Cámara es otra cosa, pero la del Senado muy livianita. Y lo segundo, no colaboran”.

El Pacto Histórico durante la presentación de sus listas al Senado y Camara de Representantes el 19 de enero de 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bolívar dijo que muchos de los congresistas no colaboran con las peticiones que se hacen y que eso ha generado discordia. “Lo tengo que decir porque cuando hacemos las marchas uno trata de pedirles una cuota para que ayuden y no. Gente que pasó de ganar cero pesos a 50 millones y usted no les saca un millón para una marcha. O sea, no tenemos esa disciplina de partidos que es donde uno sabe que si el partido le está dando el privilegio de tener una curul, pues también aporte algo para que las cosas funcionen. Las marchas, las diferentes campañas que se hacen. Ese es panorama de lo que está pasando al interior de nuestros partidos”.