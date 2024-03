Lo último: Presidente Gustavo Petro posesionó a Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general

Además, dijo en su intervención: “Y este es un cambio en las normas que depende de la nueva fiscal general de la Nación, a la que le he solicitado abra campo normativo, pues al final tiene que ser una negociación entre la organización delictiva y la Fiscalía, (con) la fiscal general de la Nación, que es nueva como fiscal. Estos procedimientos no han existido en Colombia”.

También señaló: “Importantes desde el punto de vista de los ingresos, pero la negociación jurídica, que (en) su estatus jurídico personal va a depender de la Fiscalía General de la Nación y de la justicia en general, son dos mesas, y el otro elemento nuevo es: negocian en colectivo, no individualmente, es toda la organización. Esto no solo si lo podemos construir, no solamente será Clan del Golfo, sino que podría quedar abierta a todas las organizaciones delictivas que quieran un acogimiento en la justicia. Que no... pues es la represión del Estado. El estado no puede permitir el delito”.