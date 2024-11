Madre de falsos positivos golpeó a Miguel Polo Polo en el Congreso. El congresista y Jaime Raúl Salamanca contaron lo que sucedió

Tras el golpe de la mujer, Polo Polo cuestiona: “Quién más me va a pegar”. En ese momento es cuando llega David Racero a tratar de calmar a la mujer, pero termina increpando a Polo Polo de forma violenta, al punto de que otros tienen que llegar a separarlos. “Ustedes son los que me están pegando”.

“Si limpiar el Congreso es delito, que me metan preso”: Miguel Polo Polo no se arrepiente de lanzar a la basura botas de madres víctimas de falsos positivos

Y agregó: “lo segundo, fue esperar que la señora se calmara, llamé a la representante que las invitó al recinto y yo no iba a sacar esposada a una madre de Soacha del recinto de la Cámara, me da mucha pena, pero a eso sí no le apuesto, prefiero recibir las críticas de lo que están diciendo, pero yo no iba a caer en la revictimización de estas señoras”. Salamanca reclamó la actitud de David Racero al enfrentar de forma violenta a Polo Polo.