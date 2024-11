María Fernanda Cabal lanza dura crítica por audios de Bolívar: “ La democracia en peligro”

Gustavo Bolívar continúa en el ojo del huracán por cuenta de unos audios que se filtraron en los que habla de una posible reelección de Gustavo Petro como presidente de la nación.

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) sostuvo una reunión virtual con integrantes del progresismo que están en el exterior y ahí se tocaron varios temas de la política colombiana y el futuro de la izquierda en el país.

Gustavo Bolívar y Gustavo Petro se reunieron en Cartagena. | Foto: Cortesía Twitter @GustavoBolivar

Uno de los temas fue el de la reelección del mandatario Gustavo Petro, un asunto que ha levantado bastante polémica y que está siendo impulsado por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta.

Si bien esta iniciativa no se ha radicado por la falta de apoyo de su propio partido, esta situación sigue rondando.

De por sí, una persona que asistió al encuentro virtual le preguntó a Bolívar qué iba a pasar con la reelección de Gustavo Petro.

“Mira, él no quiere, pues nos lo ha expresado sinceramente en los consejos de ministros, pero principalmente porque fue una promesa que él hizo, él se hizo esa promesa. Segundo, si él quisiera, nosotros no tenemos la mayoría del Congreso y eso es una dificultad. Hemos tenido que hacer muchos acuerdos con los partidos tradicionales para poder sacar adelante las reformas, pero una de reelección no pasaría, pero ni a palo”, dijo Bolívar.

Gustavo Bolívar tocó varios temas políticos sobre el país y Gustavo Petro. | Foto: Semana

Agregó en su intervención: “Entonces tocaría imponerla y eso ya es como romper el orden constitucional, institucional, perdón, y como que entrar en la misma tónica de los maduros y de todas estas personas que quieren perpetuarse en el poder; no lo veo fácil ese camino, no lo veo, no lo veo fácil, no sé si llegara a suceder algo extraordinario”.

Otro tema que causó gran polémica y de la que habló Gustavo Bolívar fue de la asamblea constituyente, de la cual aseguró que por el poco tiempo que tienen, es algo que es difícil que suceda.

“Esa asamblea constituyente de la que se habló, pero tampoco tiene un camino digamos en el tiempo que nos queda, no es un camino fácil porque una asamblea necesita por lo menos de dos años entre el llamamiento a las elecciones, convocarla, bueno, la deliberación de las mismas asambleas, no veo fácil ya en el tiempo. No nos queda un camino jurídico, digamos, sensato para poder llegar a una reelección”.

Un golpe a la democracia

Estos audios que se conocieron han generado un revuelo político en el país, tanto así, que la senadora María Fernanda Cabal, una de las más fuertes opositoras al Gobierno de Petro, se pronunció acerca de estos audios e indicó que la democracia del país está en peligro. Además, señaló que Petro y su partido solo se ha dedicado a admirar a dictaduras como la de Venezuela.

“La democracia en peligro. Estos personajes hoy en el poder son los que aplauden dictaduras mientras promueven la propia. A eso están dedicados en el Gobierno Petro, porque gobernar les quedó grande”, señaló la congresista de la oposición, quien hizo oficial su precandidatura a las elecciones presidenciales de 2026.