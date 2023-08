“Miente descaradamente la alcaldesa”: la fuerte crítica de Enrique Peñalosa a Claudia López

El exmandatario habló sobre la construcción y contratación de parques durante su gestión y se refirió a la Autopista Longitudinal de Occidente al norte , y las razones para no “matar” esa obra.

“Hicimos 100 % del parque que se ve al inicio del video. Nosotros concebimos, diseñamos y contratamos todos los centros felicidad, incluyendo ese y toda la dotación. Cuando llegó Claudia ya estaba 90 % terminado, con la piscina llena, etc. Las instalaciones donde se hace la entrevista las hicimos nosotros. Y el absurdo de matar la Autopista Longitudinal de Occidente al norte, para la que ya habíamos comprado la mayor parte de la tierra (ningún otro alcalde compró un metro para la ALO)”, agregó.

“Y nosotros destrabamos la ALO Sur que está en construcción, sacando más de 400 invasores que ya tenían edificaciones hasta de 3 pisos, que Petro había organizado la vía más importante de Bogotá hacia el futuro: no la reduce a 4 carriles. Al norte la mata por completo en el POT. Y sobre el Metro, no olvidemos que ella demandó la licitación de la primera línea para matarla, y felizmente no pudo lograrlo”, añadió.