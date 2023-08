¿Qué consecuencias tendrá para el presidente Gustavo Petro la posible financiación ilícita de su campaña? Esto es lo que indica el Código Penal

Tal como lo había anunciado, Nicolás Petro prendió el ventilador ante la Fiscalía General de la Nación. No obstante, lo que poco se esperaba es que salpicaría a su padre, el presidente Gustavo Petro.

Para el caso de la posible violación de topes, el código penal, según explicó el magistrado, indica que la sanción será para el gerente de la campaña, pero no para el candidato.

Pero las sanciones no pararían ahí, en caso de demostrarse que los dineros ingresaron a la campaña, sobre el gerente también podría caer el delito de fraude procesal.

“Si se demuestra que los dineros ingresaron a la campaña, pero no se reportaron, hay inducción al error a la autoridad administrativa, y por tanto quien firma ese reporte habría cometido el delito de fraude procesal que tiene de 6 a 12 años de pena. Hay que mirar el oficio que profiere el fondo de financiación de los partidos y movimientos políticos, a partir de la auditoría contable de la organización política para determinar si se hizo incurrir en error al Fondo”, señaló el magistrado.

“No me voy a inmolar, ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo. Bueno, seguramente esa será la noticia del día, habrá memes en las redes sociales y todo, pero sí, no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo”, dijo Nicolás Petro en SEMANA.