Política

Germán Blanco dice que no representa una amenaza para el Gobierno Petro, pero lanza una dura advertencia para que no fracase con su agenda legislativa

El nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado asegura que no es una amenaza para el Gobierno, pero aclara que no serán notarios y que si no se presentan proyectos con acuerdos, se hundirán por falta de apoyo político.