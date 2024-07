Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoce que recibió a Olmedo López en su despacho, pero niega participar en entramado de UNGRD

“A Olmedo yo lo convoqué. Estuvo en esta oficina”, aseguró el ministro desde su despacho, donde atendió la entrevista. “Perdón pero entonces usted me está diciendo que no me reúna con nadie del Gobierno... Le estoy diciendo, yo me reúno con todos los ministerios, me reúno con grupos de congresistas, porque este ministerio tiene entre sus funciones identificar para dónde van los recursos que se están entregando de presupuestos, eso está dentro de las funciones de este ministerio”, aseguró Bonilla.