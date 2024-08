“Nos ha faltado apoyo para formar mayorías”: Andrea Padilla le pide al presidente Petro cumplir con sus compromisos animalistas

SEMANA: En Florencia, Caquetá, una perrita llamada Burbuja fue violada y el abusador quedó libre después de haber sido detenido con una grabación que probaba este abuso. Usted ha abanderado este tema, ¿qué pasa en Colombia con la legislación sobre maltrato animal? ¿Por qué una persona que golpea un perro, lo quema o lo maltrata queda en libertad o no es sancionado?

Andrea Padilla (A.P.): Este caso de Burbuja ha generado una tremenda movilización e indignación, lo cual es positivo porque esto habla bien de la salud mental de una sociedad. Hoy tenemos una legislación (la 1774 del 2016) que en su momento fue importante, pero se quedó corta. Es una legislación blanda que tiene algunos problemas en el procedimiento, que no le da a la Policía todas las herramientas y que es laxa en sus sanciones.

Pero también tenemos unos operadores de justicia que siguen siendo insensibles frente al tema, que consideran el maltrato a los animales como un asunto de menor importancia y que están enfrentados a una congestión de casos, de manera que los casos de los animales no tienen entrada porque. cuando logran pasar por Fiscalía. se quedan atorados en una falta de trámite y de manejo sensible por parte de los operadores de justicia.

También estamos aumentando la multa mínima de cinco salarios a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos planteando que haya sanciones alternativas como que una persona sancionada tenga que dar en un lapso de un año ayudas en especie, medicamentos o alimentos a fundaciones legalmente constituidas. Es una ayuda concreta y pedagógica y que una persona que ha sido condenada no pueda volver a tener animales entre cinco a siete años porque hoy es absurdo que una persona a la que se le quita un animal por maltrato al día siguiente tiene otro.

A.P.: En materia de violación sexual hoy es simplemente un agravante punitivo. Lo que nosotros estamos planteando es que no se cree el delito nuevo porque es muy difícil el apoyo en el Congreso para crear un delito autónomo, sino que ese agravante no tenga beneficios penales y se tenga que pagar en cárcel necesariamente. Por supuesto, muchas de estas personas lo que necesitan es un trabajo de acompañamiento que eso en principio hace parte de los procesos penales.

SEMANA: Estamos hablando de Burbuja, la perrita que violada en Florencia, pero usted tiene todo esto en el marco del proyecto de ley Ángel que está inspirado en un perrito que fue despellejado vivo y que estuvo tres días delirando hasta que alguien llegó a rescatarlo. Usted no es la única que está buscando un proyecto de ley con este mismo objetivo, la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico tiene un proyecto parecido. Usted es de la Alianza Verde, aunque ha apoyado al Gobierno de Gustavo Petro, ¿teme que sus iniciativas se queden estancadas porque el Gobierno decida respaldar a alguien del Pacto y no a una persona de los verdes?

A.P.: Siempre está esa preocupación, es lógico que el Gobierno apoye los proyectos de su bancada como pasó con el proyecto de corridas de toros. El nuestro se archivó en la Comisión Quinta de Cámara por falta de apoyo del Gobierno y al día siguiente, no habían pasado ocho horas, ya se había radicado el del Gobierno. Temo que ocurra lo mismo acá.

Nuestra reforma es integral, mientras que el de la senadora Hernández solamente le apunta al bestialismo, que es el abuso sexual. Es un proyecto difícil el de ella porque lo que busca es crear un nuevo tipo penal, un nuevo delito y cuando esto se plantea tiene que tener sí o sí el apoyo del Consejo Nacional de Política Criminal. Mi invitación a ella es que respalde este proyecto ley Ángel que tiene ya dos años de trámite y que es una reforma integral, no una reforma parcial.

Ángel es un perro que fue despellejado vivo y estuvo sufriendo durante tres días, hasta que fue rescatado. El can inspiró el proyecto de ley que lleva su nombre para endurecer las penas contra el maltrato animal. | Foto: Cortesía UTL Andrea Padilla

A.P.: Mi relación con el Gobierno siempre ha sido buena. Yo he apoyado todas las iniciativas que he considerado positivas (reforma pensional, la estatutaria de educación, tributaria, plan de desarrollo). Tengo la mejor relación, el día que se sancionó la ley de toros nos dimos un abrazo con el presidente Petro y tuve la oportunidad de decirle “muy bien por avanzar con esto, pero nos queda todavía por cumplir el 99% del pacto que firmamos en campaña”.

No nos podemos conformar con el tema de toros, está pendiente sustituir los vehículos de tracción animal, luchar contra las corralejas, la ley de esterilización porque hoy tenemos tres millones de gatos y perros en las calles, tráfico de fauna silvestre, barcos de la muerte, una infinidad de temas por abordar que estaban dentro de ese pacto. Entonces, tenemos una buena relación, pero yo sigo llamando al orden al Gobierno a cumplir este pacto que se firmó.

Y con la ministra, Susana Muhamad, siempre ha habido un buen entendimiento, pero ha habido una cierta incomodidad en las dos comisiones quintas de Cámara y Senado porque no ha habido un diálogo fluido. Me reuní con ella para hablar de temas pendientes con el Ministerio de Ambiente y espero que esto que pasó en la Comisión Quinta que fue una votación que ratifico no lesione esa relación.