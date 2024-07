Fuerte señalamiento de Andrea Padilla contra Esmeralda Hernández, quien perdió Presidencia de Comisión Quinta: “Puso a ministros a llamarme”

“Visceralmente, me resultaba imposible apoyar a una persona cuya agenda política ha sido difamarme, plagiar mis proyectos, pedir que no tramiten mis iniciativas”, reconoció Padilla en sus redes sociales.

Reconoció que nunca creyó necesario escribir esa confesión, “por respeto a ella, pero la horda que me ataca ferozmente desde hace dos años, con recientes funcionarios incluidos, me obliga a hacerlo”, expresó.

Sobre mi votación en la elección de presidente de la comisión quinta, declaro: Visceralmente me resultaba imposible apoyar a una persona cuya agenda política ha sido difamarme, plagiar mis proyectos, pedir que no tramiten mis iniciativas: una persona que ha querido tomarse una… pic.twitter.com/DdQPGjXaRF

Tres comentarios finales anunció Padilla: “Primero, mi voto no fue decisivo (9/5); segundo, sigo apoyando el proyecto progresista; tercero, la defensa de los animales no tiene color político: con todos los partidos hemos construido. Respeto al gobierno, al presidente Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico (como a todas). Mi voto tuvo una motivación personal”.

Durante la tensionante sesión de la Comisión Quinta del Senado este miércoles, Andrea Padilla también habló: “Senadora Esmeralda, usted habla de la palabra, yo de relatos. Senadores de su partido (Pacto Histórico) me han buscado muy molestos y me han dicho que usted está armando un relato fuerte que apunta a que yo armé la candidatura del senador Carlos Daniel Pinedo. Primero, no es cierto; segundo, me parece un irrespeto con el senador Pinedo; tercero, un irrespeto con la autonomía de los senadores y colegas que votan a conciencia”.