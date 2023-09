Partido Liberal denunció que su sede en Corinto, Cauca fue atacada por grupos armados ilegales

El hecho se registró en medio de ataques de grupos armados ilegales, como lo confirmó el mismo Ministerio de Defensa. Dijo que fueron heridos dos soldados. “Ante los hostigamientos presentados esta noche por el Estado Mayor Central Dagoberto Ramos en estación de Policía del municipio de Corinto, Cauca; el general Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, informó que los 2 soldados heridos fueron evacuados en helicóptero y están siendo atendidos. Aseguró que no suspenderán las operaciones ofensivas en la zona frente a este grupo armado dedicado a las economías ilegales producto de la marihuana y la cocaína”, dijeron desde esa cartera.

“Ese puesto de policía no está protegiendo a los ciudadanos corinteños. Todo lo contrario, es la población civil quien está protegiendo a los uniformados que se mantienen ahí. Es una estación de policía que está muy mal ubicada”, aseguró Salas.

La arremetida de alias Iván Mordisco se registró en el municipio hacia las 10 p. m., de este martes 5 de septiembre. La sede del Partido Liberal no habría sido la única afectada, sino que también se registraron impactos en unas 30 casas del lugar.

Según dijo Salas, se trata de una estación de Policía que está ubicada frente a un colegio con más de 900 estudiantes. “Es un puesto de Policía que tiene al lado una estación de bomberos, una concha acústica que alberga más de 5.000 habitantes cuando se hacen actividades culturales, tiene al frente una alcaldía municipal que fue estallada con una bomba en el 2021. Los propietarios de las casas aledañas, a la estación de policía, no viven ahí, no las pueden vender, no la pueden alquilar y tienen que pagar impuestos sobre esos bienes”, reclamó el personero.