Nuevos hostigamientos en Corinto, Cauca, les roban la paz a los ciudadanos

Aunque no hay mucha información al respecto, se conoció -por el medio local No más silencio en el Valle del Cauca - que la comunidad tuvo que resguardarse en sus viviendas debido a las fuertes detonaciones que estarían presentándose en la Estación de Policía del municipio.

Por ahora, el fuego no para, por lo que las autoridades no han podido conocer un balance de la situación en el sector, para así establecer si hay o no personas lesionadas.