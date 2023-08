Cali tendrá un plan para combatir a los cochinos; le contamos de que se trata

Por su parte, el director de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, Diego Fernando Cortés, explicó que “las operadoras de aseo están adquiriendo otros vehículos para actuar frente al plan que impactará a los corredores viales de Cal i. Esto se tuvo que hacer porque los residuos no deben permanecer tanto tiempo en las calles, particularmente por el aumento de riesgo de enfermedades como el dengue”.

Problemas con las basuras en Cali

Ante las constantes quejas, el mandatario de los caleños decidió no guardar más silencio y se pronunció en las primeras semanas de este mes a través de su cuenta de X, antes Twitter.

2/2 La intervención de Emsirva por parte de la super debe ya cesar, Cali debe recuperar el control del tema y los operadores deben reformular su tarea o salir Si esto no se arregla a movilizar la ciudadanía pero basta ya de tan mal servicio

“La recolección de las basuras y el barrido de las calles en Cali es un adefesio, he intentado de mil maneras con los operadores privados y no cumplen, invito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Presidencia de la República de Colombia, que intervengan, dado que nuestra ciudad no tiene el control por la intervención de Emsirva, por parte de la Super debe ya cesar. Cali debe recuperar el control del tema y los operadores deben reformular su tarea o salir”, precisó.