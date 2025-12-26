Nación

Concejal de Bogotá, Rolando González, tomará medidas penales contra ataques y hostigamientos en su contra: “Sicariato digital”

El funcionario envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales en el que anunció que su abogado tomará acciones legales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
26 de diciembre de 2025, 10:27 p. m.
Concejal de Bogotá, Rolando González, se pronunció en sus redes sociales.
Concejal de Bogotá, Rolando González, se pronunció en sus redes sociales. Foto: X @rolandogonzalez

El concejal de Bogotá, Rolando González, denunció públicamente ser víctima de ataques y hostigamientos a través de su cuenta de X.

Rolando González García, abogado con especialización en Derecho Administrativo y magíster en la Universidad Sergio Arboleda, ha forjado una carrera en la política bogotana desde hace varios años.

Inició como edil en la localidad de Chapinero en 2011 por Cambio Radical, cargo que desempeñó hasta 2015, donde presentó acuerdos locales y ejerció control político. Desde 2016 ocupa una curul en el Concejo de Bogotá, reelegido en 2019 con 32.004 votos y en 2023 con 29.856, consolidándose como una figura clave de su partido.​

Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

En el Concejo, se ha destacado por iniciativas en movilidad sostenible, protección infantil, salud mental y transparencia, asumiendo recientemente la Segunda Vicepresidencia de la Comisión Primera de Plan de Desarrollo.​

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

Nación

¿En qué ciudades de Colombia lloverá durante el último fin de semana del año? Pronóstico del clima del 27 y 28 de diciembre

Nación

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Nación

Fiscalía pide circular roja de Interpol a mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Medellín

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Medellín

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Nación

Avianca informa posibles cancelaciones y retrasos en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos tras anuncio de fuerte tormenta de nieve

Nación

Atención: Fuerzas Armadas se toman El Plateado y disidencias responden ferozmente. Reportan combates e instalación de minas

Cali

Caldono, Cauca, bajo fuego: violento hostigamiento con ráfagas de fusil contra estación de Policía

Cali

Urgente: disidencias de las Farc asesinaron a soldado en El Plateado, Cauca; hay seis militares heridos y uno está desaparecido

A pocos días de terminar el 2025, el concejal hizo una dura denuncia a través de su cuenta X, en la cual aseguraba que estaba siendo víctima de ataques cibernéticos y digitales en redes sociales.

Concejal Rolando González calificó de irracional y de capricho la decisión de Petro de aplazar recursos al metro de Bogotá

En el video, González aseguró que “se han atacado mis cuentas personales, mis cuentas asociadas y donde han puesto en riesgo mi buen nombre y en riesgo a personas que me rodean”.

En el contundente mensaje el funcionario aseveró que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, acción que hará de la mano de su abogado para “que haga seguimiento de estas cuentas IP y todo lo demás para poder esclarecer y dar con el paradero de quienes han intentado atacarme digitalmente y cibernéticamente”.

Recuperan la camioneta hurtada al esquema de protección del concejal Rolando González en Bogotá tras denuncia

El concejal aprovechó para enviar un fuerte mensaje a quienes lo han atacado a redes sociales, afirmando que “no vamos a permitir que sigan llevando a cabo esta clase de sicariato digital”.

La denuncia hecha por González se suma a otro tipo de ataques a los cuales ha sido víctima. El 13 de febrero de 2025, cuando delincuentes atracaron a González a mano armada en la entrada de su casa. Según su denuncia, sujetos armados lo despojaron de pertenencias valiosas en un hurto violento que refleja la ola de inseguridad en la ciudad.

Sobre los hechos, el funcionario aseguró en SEMANA que “ni siquiera en nuestras casas estamos seguros”, dejando clara la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa la capital.

También aseguró que este tipo de delitos, cada vez más frecuentes y violentos, son producto de la permisividad de las autoridades frente a la creciente delincuencia en Bogotá y el país en general.

Mas de Nación

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

Así estará el clima en Colombia.

¿En qué ciudades de Colombia lloverá durante el último fin de semana del año? Pronóstico del clima del 27 y 28 de diciembre

Concejal de Bogotá, Rolando González, tomará medidas penales contra ataques y hostigamientos en su contra, “sicariato digital”

Concejal de Bogotá, Rolando González, tomará medidas penales contra ataques y hostigamientos en su contra: “Sicariato digital”

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.

Fiscalía pide circular roja de Interpol a mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural.

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Posibles cancelaciones y retraso en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos.

Avianca informa posibles cancelaciones y retrasos en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos tras anuncio de fuerte tormenta de nieve

Los drones bomba del ELN vienen de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia.

ELN planea atacar con drones a pelotones que buscan contener la guerra con las disidencias en el Catatumbo: Ejército en alerta

Abuelo y nieto que murieron el mismo día

Doble tragedia en una familia del Atlántico: joven muere tras enterarse del fallecimiento de su abuelo

Noticias Destacadas