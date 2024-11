El jefe de Estado ha señalado que no le suena por ahora la idea de una reelección, hecho que también lo ha dejado claro el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al indicar que el Gobierno nacional no apoya ni presentará una iniciativa en el Congreso en tal sentido.

Le cantan las verdades a Armando Benedetti por volver al lado de Petro: “Usted no llega a rehabilitarse al Gobierno de Colombia”

Sin embargo, este miércoles 27 de noviembre, el mandatario colombiano en un discurso que dio en el Congreso de Infraestructura que se adelantó en Cartagena, que por ahora no “estamos en campaña”.

“Pues es tercera vez donde mi costumbre es hablar con franqueza, no estamos en campaña electoral por ahora, ahí no hablan con tanta franqueza porque van en búsqueda del aplauso y el país realmente no puede ser un aplausómetro”, dijo Gustavo Petro en el auditorio, en la capital del departamento de Bolívar.