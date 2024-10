Petro estalló contra la prima de riesgo que le cobran a Colombia: “Nos ordeñan, nos explotan, en una economía estancada”

“Esos fondos de capital no les prestan a nuestros países a bon marché , a altas tasas de interés, y nosotros vivimos endeudados con esos dueños de los bonos de la deuda que además de la tasa de interés de mercado, le ponen un plus que se llaman prima de riesgo”, dijo Petro.

Sumado a ello, indicó en su intervención ante los delegados que asistieron al evento de biodiversidad: “Entonces nuestros países, nuestras economías, nuestra sociedad y la mayor parte de la humanidad viven pagando una prima de riesgo que no es del mercado, porque dicen que nosotros somos riesgosos”.

“Nos ordeñan literalmente, nos explotan literalmente en una economía que está estancada y en crisis desde el año 2008, pero que consume cada vez más petróleo y más carbón. La riqueza en dólares del petróleo se vuelve deuda de nuestros países y no la cobran a tasa de interés más prima del riesgo (sic)”, avanzó el presidente Petro en su exposición.

Y se cuestionó: “Yo me pregunto hoy, ¿quién es más riesgoso económicamente en el mundo? El riesgo no es si se pierde el dólar, el riesgo es si se pierde la vida, ¿o no?, ¿o es más valioso el dólar que la vida? A tal conclusión filosófica ha llegado —y cultural— el mundo de la codicia”.