Petro estuvo “clandestino” en concierto de Paul McCartney y publicó provocador mensaje: “El comienzo de una revolución”

El presidente Gustavo Petro estuvo en el concierto del famoso cantante Paul McCartney, quien volvió a Colombia después de 12 años, cuando se vivió su último show en el país en el año 2012. Muchos de los fanáticos pensaron que no volvería, pero el sueño se les cumplió este viernes primero de noviembre, en la ciudad de Bogotá.

“Hoy me fui un poco clandestino –estoy algo acostumbrado– al concierto de Paul McCartney, en el estadio El Campín de Bogotá” , escribió el máximo mandatario a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde suele interactuar de gran manera.

Lo que llamó la atención del mensaje que hizo el jefe de Estado es que recordó una anécdota de cuando fue alcalde de la capital del país y asoció a McCartney, junto a la banda The Beatles, con el comienzo de la “revolución” que permitió, según dijo, que el mundo se abriera en lo relacionado con la cultura.

Hoy me fui un poco clandestino, estoy algo acostumbrado, al concierto de Paul McCartney en el estadio el campín de Bogotá. Es el último de Paul y creo, al final, de los Beatles: el comienzo de una revolución donde los jóvenes atacaron el sistema de la codicia y condujeron el… pic.twitter.com/WPWlyV7ljj

“Yo traje a McCartney a El Campín, no como empresario, que ahora nos odia, sino como alcalde; me amenazó el procurador Ordóñez con destituirme por permitir prestar El Campín, pero El Campín no era solo para empresarios privados del fútbol, sino para el pueblo”, dijo.