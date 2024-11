Vino el blues, vino el rock (cristalizado globalmente por The Beatles), y vinieron subgéneros vastos, como el metal. Por eso, que un mes rockero como ninguno en la historia de Bogotá empiece con un gigante ex-Beatle resulta perfecto. El primer día de este increíble noviembre en la ciudad, que recibe a los actos más grandes (porque puede y los necesita para consolidarse como capital regional), Paul McCartney maravilló al Estadio El Campín, una última vez, con su vasto legado musical.

A grandes rasgos, además del histórico regreso y la despedida del ícono, el decimoprimer mes ostenta a Rock al Parque, un evento que mueve a cientos de miles de personas y casi 60 bandas; le suma el imponente debut del Colombia Metal Festival (con un cartel nórdico de primer nivel); entrega conciertos de bandas gigantes como Slipknot, The Smashing Pumpkins y la enorme Iron Maiden; suma rock alternativo, con los regresos de Keane y Franz Ferdinand, y redondea con las primeras visitas de Toto, una banda a la que sus seguidores vienen esperando desde los setentas, y de Linkin Park, avanzando sin Chester Bennington, a quien se extraña.

El paso del tiempo y el esfuerzo de muchos (empresarios, público, ciudad) cambia radicalmente las perspectivas. Hace veinte años la mayoría de los conciertos que tendrán lugar este mes habrían paralizado la escena individualmente. Ahora conviven en esta plaza, compiten por su atención y su inversión, y a la vez alimentan ese ecosistema que no da señales de detenerse en atraer públicos de la región. Noviembre pondrá eso a prueba, sin duda, así como a los fanáticos del género desde una exigente entrega física. Y ese, han descubierto la capital, sus habitantes y sus visitantes, es un buen problema.

Slipknot - 5 y 6 de noviembre - Movistar Arena

Slipknot ha perdido integrantes claves, pero sigue marchando con la potencia de siempre. | Foto: cortesía Breakfast Live

Cinco años después de su primera visita a Colombia, en el Hipódromo de Los Andes, en su propio Knotfest, los enmascarados de Iowa vuelven a Bogotá con su gira de 25 años. El entusiasmo dio para dos noches en el Movistar Arena, donde sin duda impactarán con su sonido. Esta ocasión, Bogotá los escuchará con su nuevo baterista Eloy Casagrande (vino a la capital, con Sepultura, en 2022) y con la esperanza de revalidar con sus canciones y su entrega en escena que, a pesar de que algunos integrantes esenciales han fallecido y otros han tomado caminos distintos, siguen siendo una imperdible e inspiradora fuerza natural. Si la noche del 5 no clasificó, vaya el 6 (y recuerde que también toca la impresionante banda Converge en Zona 16).

Colombia Metal Festival - 8 de noviembre: Carpa Las Américas

Colombia Metal Festival | Foto: Colombia Metal Festival

La primera edición de un evento que aspira a hacerse un lugar en el calendario nacional presenta un arsenal de sonidos nórdicos de extrema pesadez, clarísimo enfoque y energética ejecución. Al frente, bandas rotundas como Satyricon, At The Gates, Katatonia, Samael, Cradle Decapitation, Chelsea Grin, Crisisx, Masacre y Underthreat, entre muchas más. El hecho de que el festival tenga lugar el día anterior a la jornada más pesada de Rock al Parque se convierte en una verdadera prueba de resistencia para el nicho al que pretende llegar. Sin embargo, su existencia se debe agradecer desde el cartel firme que presenta y la promesa de seguir.

Rock al Parque - 9, 10 y 11 de noviembre - Parque Simón Bolívar

Una postal punk-amorosa de Rock al Parque de Nathalia Angarita. | Foto: Natalia Angarita

En su versión XXVIII, RAP presentará 58 bandas en sus tres tarimas y ofrecerá su tradicional balance de sonidos en distintas jornadas, para dejar a los subgrupos ser subgrupos. Habrá lugar para grupos en español como Los Toreros Muertos, Nicolás y Los Fumadores, Burning Caravan, Mago de Oz y La Pestilencia; para bandas de legado como Testament, Haggard y Hypocrisy; y del lado más alternativo, la música de Austin TV y de Superlitio. Además, el festival ofrecerá por primera vez una programación alterna con firma de autógrafos, toques acústicos y la presentación de selectores y DJs (en la carpa Zona de Experiencias).

Linkin Park - 11 de noviembre - Coliseo MedPlus

Linkin Park versión 2024 sonará en Bogotá y los que comulguen podrán opinar sobre la experiencia. | Foto: James Minchin

Solo quienes vivan lo que ofrecerán en vivo Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn y la nueva sangre (la covocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain), podrán decir si valió la pena, si esto fue Linkin Park o si no importa realmente la pregunta. Años después de la muerte de su cantante principal, Chester Bennginton, Shinoda y sus muchachos se dieron el chance de revivir su música icónica y hacer cosas nuevas también (lanzando el disco From Zero). El concierto marcará un momento relevante para una generación que creció con la música, y servirá de catarsis para un duelo que jamás se deja de vivir.

The Smashing Pumpkins - 14 de noviembre - Movistar Arena

Corgan, Iha, Chamberlin y acompañantes de lujo, The Smashing Pumpkins regresa con fuerza. | Foto: cortesía Breakfast Live / Smashing Pumpkins

Es de Chicago, no de Seattle, pero esta banda se consolidó como una de las protagonistas del grunge (los noventas de revolución contra el exagerado virtuosismo de los ochentas marcados por su propia brillantez). Los Pumpkins han vivido altas y bajas, pero compartirán en Bogotá sus éxitos y música de su excelente disco nuevo Aghori Mhori Mei. Su última visita fue en 2012, y esta vez, en su gira The World is a Vampire, Billy Corgan, James Iha y el supremo baterista Jimmy Chamberlin vienen con la máquina aceitada (acompañados por Kiki Wong en guitarra, Jack Bates en el bajo y Katie Cole en teclados).

Franz Ferdinand y The Vaccines - 16 de noviembre - Gran Carpa Bogotá

Alex Kapranos y sus muchachos de Franz Ferdinand, elevando la vibra. | Foto: Esteban Vega

Desde Escocia, con Alex Kapranos al frente, Franz Ferdinand vuelve a una ciudad en la que ha dejado históricos agites de pista de baile. Esta noche no harán falta ni energía ni actitud, porque les sobra a ellos y a sus colegas de noche: The Vaccines, la agrupación británica que dejó gratas impresiones en el Estéreo Picnic; los mexicanos de Little Jesus con sus sonidos de pop indie, y variados aportes nacionales de indie, con Margarita Siempre Viva; de electrónica selvática, con Mitú y de cumbia neotropical, con Felipe Orjuela. (FF y The Vaccines tocan en Medellín, el 17 de noviembre).

TOTO - 18 de noviembre - Movistar Arena

Con Steve Lukather y Joseph Williams a la cabeza, TOTO viene a Bogotá. Mucho lo han esperado sus seguidores. | Foto: Masanori Doi

Recordada por sus éxitos como “Africa”, “Hold the Line” y “Rosanna”, la agrupación promete una descarga musical sin precedentes, y es que, en efecto, aquí esto no ha sonado antes. Liderada hoy por el virtuoso Steve Lukather (ante la ausencia y el visto bueno de David Paich, y la muerte del baterista Jeff Porcaro, quienes la fundaron), la banda suma más de cuatro décadas de trayectoria, marcadas por la versatilidad y la fusión de rock, pop, soul, funk y jazz. Ganaron Grammys, influyeron en toda una época, y ahora impactarán esta ciudad como nada antes.

Keane - 23 de noviembre - Chamorro City Hall

Keane regresa a celebrar los 20 años de su 'Hopes and Fears'. | Foto: ALEX LAKE

En su tercera visita al país, la banda británica integrada por Jesse Quin (bajo), Richard Hughes (batería) y los notorios Tim Rice-Oxley (teclado) y Tom Chaplin (voz) celebrará su álbum más importante, Hopes and Fears, que la convirtió en una de las agrupaciones más sonadas en el mundo a comienzos de siglo, pero también sumará algo de su más fresco repertorio. La gira que los trae celebra el cuerpo de trabajo de Keane desde ese debut hasta su álbum de estudio de 2019 Cause and Effect.

Iron Maiden - 24 de noviembre - Estadio El Campín

Iron Maiden llevó a Power Trip la misma gira que trae a Bogotá. Fue increíble verlos entonces, con Bruce Dickinson en las vocales, y será maravilloso verlos en El Campín. | Foto: Quinn Tucker

¿Hubiera vendido otro estadio? Lo rápido que vendió uno parece indicarlo. Es apenas justo que, después de McCartney, toque en El Campín una banda tan relevante. Maiden no solo es ejemplo de visión, también de conexión con sus seguidores. Desde 1975 hasta hoy, al frente ha estado el bajista Steve Harris, y lo han seguido otros genios que en sus sesentas y setentas aún definen lo impecable en vivo. En esta gira mezcla el repertorio de dos álbumes, Somewhere in Time y Senjutsu (no tocan todos “sus éxitos”, sépanlo), y eso lo hace un show que apreciarán los seguidores absolutos, con canciones que no han sonado hace décadas en vivo y que jamás lo volverán a hacer. (El 23, además, Harris toca con su agrupación British Lion en Bogotá).