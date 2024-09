Ella es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park, que llegará a Bogotá con renovado concierto

La banda estadounidense de rock alternativo Linkin Park ha anunciado el pasado jueves 5 de septiembre su regreso con una nueva cantante, Emily Armstrong, que se estrenará con el grupo con una gira que dará comienzo la próxima semana y con un nuevo disco llamado From Zero —desde cero, por su traducción al español— y cuyo lanzamiento está programado para el 15 de noviembre.