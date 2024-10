El esperado regreso de Garbage a Bogotá tendrá lugar en 2025

Por eso, y por su voz y por la música de la banda, es imposible no emocionarse con la idea de escuchar en vivo y cantar canciones como “Only Happy When It Rains “, “Queer “, “Stupid Girl “, “I Think I’m Paranoid”, “Push it “, “Cherry Lips (Go Baby Go!)”, que marcaron a toda una generación y todavía provocan una respuesta emocional y energética. Y posiblemente sonarán “Run Baby Run”, “Control “, “Empty " y “The Men Who Rule the World”, temas de sus más recientes producciones.