Petro llamó a manifestaciones y ordenó al Ejército no apuntar las armas contra el pueblo: “Hoy necesitamos multitudes”

Desde Armenia, en donde se reunió con medios comunitarios, el jefe de Estado dio la orden al Ejército de no apuntar las armas en contra del pueblo, alertando que el soldado que lo haga sería “maldito”.

“La orden del presidente constitucional de Colombia es no apuntar las armas contra el pueblo. Como dijera Bolívar, el fundador de esta patria: soldado que levante el arma contra el pueblo, soldado maldito porque ensucia el uniforme”, expresó el mandatario colombiano.

Y detalló en su intervención en pleno evento público: “El Ejército y la fuerza pública, ahí es la orden del único presidente constitucional de Colombia. Y es una orden de su comandante en jefe, no apuntar las armas contra el pueblo. Que el pueblo se manifieste, como decía el Salvador Allende, que se abran las grandes alamedas a las multitudes”.

“Hoy necesitamos multitudes, tanto de los que votaron por Petro como de los que no votaron, porque se trata de defender el principio democrático de la decisión popular y no oligárquica”, anotó.

Así mismo expresó: “ Que los que incluso no fueron a las urnas salgan hoy, porque se está definiendo si las próximas generaciones de Colombia, incluida la presente y la de nuestros hijos, terminará cegada y consumida por la violencia eterna , cuando debería vivir de la ilusión de la plenitud de uno de los países más hermosos de la tierra, Colombia, a la que ningún colombiano y colombiana tuviera la necesidad de dejar, porque está dejando un paraíso que está en su corazón, un paraíso que nos podría dar todo como sociedad, pero que no nos lo puede dar porque una ínfula de pequeños hombres, enriquecidos, herederos de los esclavistas, oligarcas, decidió y creyó que podían dominar a Colombia por heredad, por derecho herencial”.

“O muere el presidente, o lo tumban, la orden está dada para estos tres meses, o asesinan al presidente, o lo tumban, una de dos; no queremos más a Petro en el Palacio de Nariño”, expresó el jefe de Estado.

“Así como yo me defendía en un Twitter con siete millones que podían leerlo, ahora son ustedes, no el Twitter —que está en manos de un nazi—, ahora son ustedes, esas mil quinientas pequeñas empresitas individuales o colectivas tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo, son los que pueden emparejar la situación”, afirmó el presidente Petro en el atril.

De la misma manera detalló: “El golpe de Estado no son los generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente, no señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía”.