Petro negó que quiera reelegirse y atacó a la prensa por hacerlo ver como un presidente “corrupto, perezoso y bruto”

En medio de una agenda regional que adelantó el presidente de la República Gustavo Petro en Aguachica, en el departamento de Cesar, mencionó una vez más el espinoso tema de la reelección.

En la intervención que hizo en tarima este jueves 6 de junio, el mandatario colombiano dijo de tajo que no ha mencionado su intención directa de buscar una reelección, para continuar su proyecto político del llamado cambio después del 2026, cuando termina su mandato constitucional.

Además, atacó a la prensa de crear una imagen de él, de ser un presidente, corrupto, perezoso y bruto.

“Entonces me concentré un poco en escribir sobre lo que estaba pasando en el país, ese debate, que si me reelijo o no me reelijo, nunca he dicho que me voy a reelegir, ni antes, ni antes, ni después, ni ahora, nunca ha sonado una frase mía que diga eso”, sostuvo Petro.

Además afirmó en ese escenario público: “Sin embargo todos los días la prensa vive repitiendo como si yo dijera eso, es la misma distancia que hay entre la constitución y la realidad que había en estas tierras (Aguachica) hace unos años”.

“Es la misma distancia que hay entre la realidad de lo que dice el presidente y lo que sale por televisión, que lo que sale por televisión es lo contrario, construyen una realidad imaginaria para que la población crea que tiene un presidente corrupto, presidente perezoso, un presidente bruto, un presidente que no entiende del país, que no entiende del mundo y esa no es la realidad”, insistió el jefe de Estado.

Gustavo Petro abre la puerta a su posible reelección vía constituyente: “No niego esa posibilidad en un futuro”

Sumado a ello, una sorpresiva declaración dio esta semana el presidente de la República Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en la cual abrió la posibilidad a una reelección de su gobierno del llamado cambio.

En una reunión que sostuvo con representantes diplomáticos residentes en Colombia, el mandatario señaló que vía constituyente no “niega aún esa posibilidad a futuro”.

En esa declaración, del pasado martes 4 de junio, el jefe de Estado arremetió con dureza en contra de los expresidentes, acusándolos de sabotear sus polémicas reformas sociales.

“Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo ‘no’ a una constituyente, ‘no’ al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”, expresó Gustavo Petro.

También dijo el mandatario colombiano: “Y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice que es que yo quiero reelegirme”.