Petro propuso al país seguir los pasos del expresidente socialista de Chile Salvador Allende y habló de cambiar la economía

Un curioso planteamiento realizó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un mensaje que publicó este miércoles 14 de agosto en sus redes sociales, en el cual mencionó al expresidente socialista de Chile Salvador Allende.

En el trino, el mandatario colombiano propuso a Colombia seguir los pasos de Allende, al señalar que se debe insistir en la necesidad de que el progresismo cambie la economía de Latinoamérica, apoyado en acelerar la transición energética, dejando a un lado el petróleo y carbón.

“¿Seguimos los pasos de Allende? Si y no. Espero que no su final. Y pienso que la evolución del capitalismo mundial me lleva a lgo diferente en economía”, posteó Petro.

El progresismo latinoamericano debe cambiar la economía de latinoamerica, no solo su distribución, sino las relaciones de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2024

Y avanzó: “El progresismo latinoamericano debe cambiar la economía de Latinoamérica, no solo su distribución, sino las relaciones de producción también, como intentó Allende, pero no hacia el estatismo sino hacia una economía global descarbonizada, signada por el trabajo libre colectivo del pensamiento, y por el tiempo libre pago gracias al incremento de una productividad asentada en los “bienes necesarios:” como pensaba Aristóteles y no en supercherías depredadoras”añadió Petro.

Petro lanzó alarmante vaticinio para Colombia: dijo que en siete años el país viviría el “apocalipsis de la energía”

Por otro lado, recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmando que el país estaría próximo a vivir un “apocalipsis”.

Según el jefe de Estado, en siete años Colombia podría experimentar un “apocalipsis de la energía”, si no se toman las medidas necesarias para acelerar la descarbonización de la economía.

De la misma manera, aseguró que, cada vez más, el país está vendiendo menos carbón, situación que, según él, no obedece a un decreto de su gobierno del cambio.

“En mi opinión, eso llegó a su final y empezamos a vivir lo que podríamos denominar una: y ahí un poco la particularidad del momento”, expresó Petro en el foro sobre reactivación económica que se llevó a cabo el viernes de la semana pasada en Manizales.

También indicó en ese espacio en su intervención: “A partir del 2013 no hemos vuelto, en realidad, a tener los precios ni del petróleo ni del carbón que se experimentaron en esa época. Los niveles de producción más o menos han descendido, algunos, el carbón no. Tenemos reservas como para tres mil años”.

“Pero vendemos cada vez menos carbón y no es por un decreto del gobierno, ni una sola política pública explica por qué cada vez vendemos menos carbón desde la Nación. Y algo menos radical sucede con el petróleo. ¿Por qué vendemos cada vez menos carbón?, ¿por qué nos está pasando lo mismo que al café, pero desde una economía extractivista, poco intensiva en trabajo? Porque no nos lo compran”, anotó Petro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y avanzó en su tesis: “Así de simple, el mundo no está comprando el mismo carbón que antes nos compraba. Y la tendencia no es coyuntural, es permanente. La línea seguirá continuamente hacia abajo, la demanda por carbón continuamente bajará hasta llegar a una tendencia de cero. ¿Serán 50 años? No. ¿Serán 20 años? No. Siete años a lo más. Y el petróleo, aunque más débilmente, seguirá la misma tendencia”.

“Por una circunstancia especial, el mercado mundial va a ‘descremar’ el mercado del petróleo, preferirá los petróleos menos costosos, los petróleos livianos, excluirá los petróleos más costosos, los petróleos pesados. Lamentablemente, Colombia en toda su historial de exploración fundamentalmente ha encontrado, como en Venezuela, petróleos pesados. Pero tenemos una perspectiva que nos está gritando desde el mundo, no desde la política nacional, llegó el momento de cambiar”, recalcó el jefe de Estado.

Además, dijo en su discurso: “Es un poco lo que hemos dicho y quizá, entre otras razones, por eso soy presidente de la República, porque nosotros sí estamos absolutamente convencidos de que llegó el momento de cambiar. ¿Por qué ocurre eso en el mundo? No lo voy a explicar aquí, se llama crisis climática. Esta mañana, ayer, creo que estuvimos hablando del tema, articulando la crisis climática con la inteligencia artificial. Alguien dijo que esa conferencia que di en Cartagena parecía terrorista. Son las discusiones del mundo”.

Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“La crisis climática es más conocida que las incidencias de la inteligencia artificial. Luego, supongamos, aquí conocemos bien el tema, no lo vamos a replicar. La crisis climática trae la potencialidad de extinción de la vida en el planeta en el corto plazo. ¿Cuánto es el corto plazo? Discusión de científicos. Pero nos han puesto unas metas, al 2050, al 2030, si no hacemos nada es irreversible. Ya no importa lo que hagamos en el 2055, se acabó”, sostuvo el jefe de Estado.