Petro reveló detalles de la primera epidemia que evitó su Gobierno gracias a su modelo de salud: “No podemos cantar victoria”

“Si no hubiéramos tenido un sistema preventivo, y esto tiene que ver con el debate de la reforma a la salud, porque Colombia sacrificó su sistema preventivo por preferir el sistema curativo donde se montó unos negocios que prácticamente han desfalcado el Estado en los últimos años, que proponemos reformar, pero que en el tiempo que llevamos con normas aún actuales, no por la ley que no ha sido aprobada por el Congreso, pudimos ir construyendo un sistema preventivo de equipos médicos en las regiones. La idea es mil, no son suficientes, que nos permitieron actuar rápidamente en el Tolima y en las zonas de afectación”, afirmó Petro.