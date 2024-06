Petro saca tabla y dice que delitos como el homicidio y terrorismo tuvieron una “caída sustancial” en el país

“Se descubre el tráfico de drogas en la gran ciudad, que es correlativo al contrabando en la gran ciudad, que es correlativo al lavado de activos de la gran ciudad. Esa información no se encuentra en el bolsillo del jovencito, se encuentra en la inteligencia, en la inteligencia artificial, en el computador, en la observación de los grandes flujos financieros entre ciudadanos muy pudientes, aparentemente, en la ciudad. Se observa en los puertos, en la entrada ”, sostuvo en esa ocasión Gustavo Petro.

“¿Por qué puede haber aún corrupción y cómo la quitamos? Porque, por ejemplo, en la gran ciudad no encontramos las grandes ollas y bodegas de las drogas, que no están precisamente en el bolsillo del joven. Es ahí la nueva policía, porque eso no se encuentra de una manera, de una sola manera se puede encontrar, que es la inteligencia”, detalló en su tesis.