Presidente Gustavo Petro ‘reapareció’ en redes sociales tras completar más de 20 horas sin trinar y cancelar su agenda, ¿qué pasó?

Este martes 21 de noviembre, el mandatario colombiano reapareció en redes sociales, luego de no pronunciarse por más de 20 horas. Lo hizo con un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, antes Twitter, sobre una alerta que tiene su Gobierno frente a la amenaza del fenómeno de El Niño.

“Desde el Gobierno nacional estamos preparándonos para el Fenómeno del Niño. He pedido a todas las entidades estar listas ante las contingencias que se puedan presentar por las altas temperaturas”, posteó Petro.

De acuerdo con el Dane, fueron dos las razones que motivaron la caída de este indicador. Una de ellas fueron las altas tasas de interés, que no han sido modificadas por el Banco de la República en varios meses. Otra fueron los altos precios que tienen los productos y que golpean el poder adquisitivo de los consumidores.

SEMANA consultó con el analista económico Andrés Jaramillo sobre las propuestas que hizo el mandatario y su viabilidad en el panorama actual. Jaramillo aseguró, en primer lugar, que la propuesta de bajar las tasas de interés no se ha dado, pero no por falta de voluntad del Emisor, sino por la elevada cifra de inflación, que es presionada actualmente por las alzas de la gasolina, los nuevos impuestos a los alimentos, el aumento al salario mínimo, entre otros.

“Presidentes como él, que no le ponen cuidado a la inflación, terminan volviendo las economías como las de Venezuela y Argentina. El Banco de la República bajará las tasas a medida que baje la inflación, ya lo está haciendo, y seguramente va a pasar entre diciembre y enero, pero esa no es la solución. No tiene ningún sentido reactivar la economía en un escenario inflacionista”, comentó.